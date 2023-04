Dörnyei Balázs személyében a hazai női futball legeredményesebb trénere ül a címvédő ETO kispadján, aki korábban a Ferencvárossal ért el soksikert. A Puskás már azzal is történelmet írt, hogy bejutott a fináléba. Ennek megfelelően az első félidő jelentős részében a győriek domináltak, és az ajtó-ablak helyzetig is eljutottak. Ám nem tudtak élni a lehetőséggel, a PAFC viszont egy parádés szöglettel, és egy mértani pontosságú, a keresztlécről a kapuba vágódó Kovács Aida fejessel megszerezte a vezetést a fordulás előtt, 0-1. Nem sokáig örülhettek a felcsútiak, mert a fordulás után egyenlítettek a győriek, egy jobb oldali indítás után Khimych fejezte be az akciót, 1-1. A címvédő veszélyesebb volt a fordulás után is. Az ETO a hajrában vitte döntésre vitte a finálét, felőrölte a Puskást, 4-1. Ám ezzel együtt sem kell szégyenkezniük a felcsúti lányoknak, akik remekül szerepeltek a sorozatban, az elődöntőben a Ferencvárost búcsúztatva, és a klub első hazai kupadöntője után egy csillogó ezüstérmet szereztek.

ETO FC Győr – Puskás Akadémia FC

4-1 (0-1)

Simple Női Kupa döntő, Új Hidegkuti Nándor stadion. Vezette: Urbán Eszter (Dr. Gavalla-Kulcsár, Nagy)

Gól: Khimych (49.), Süle (83.), Kocsán (86.), Cameron (90+2.) ill. Kovács A. (43.)