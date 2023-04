THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT



Három olyan mérkőzésre is sor kerül, amelyeknél tabella szomszédok csapnak majd össze. Fehérvárcsurgón a Sárszentmihály-Masterplast egyáltalán nem esélytelen, de a vendéglátók is jó játékkal begyűjthetik a pontokat. Hasonló lesz a helyzet Herceghalmon, ahol a Velence SE vendégeskedik, bár ők idegenben nem annyira villognak, mint hazai környezetben. A Mány II.-Csabdi számára pedig az utolsó lehetőségek egyike lenne, ha legyőznék a Pákozdot, persze az nagy kérdés, hogy a megye egyes csapatuknál történt változások mennyire érintik őket? Száron is küzdelmes kilencven percre lehet számítani, a tavasszal jó szériát futó vendéglátók akár még meg is lephetik a listavezető PAFC III. csapatát.



2023. április 16., vasárnap, 16:30



Fehérvárcsurgó (8.) - Sárszentmihály-Masterplast (7.), Etyek (9.) – Bakonycsernye (3.), Herceghalom (11.) - Velence SE (10.), Vál (2.) – Sárkeresztes (13.), Szár (5.) - Puskás Akadémia III. (1.), Videoton Baráti Kör (6.) – Pátka (4.), Mány II.-Csabdi (14.) – Pákozd (12.)



AQUANTIS DÉLI CSOPORT

A Kisláng csapata az előző hétvégén úgy tűnt maga mögött hagyta az utóbbi fordulókban mutatott negatív szériát, és elhozhatja a pontokat Előszállásról. Nem vár könnyű meccs a Baracs legénységére Adonyban, függetlenül attól, hogy a házigazdák felemás tavaszt produkáltak eddig. A KK Grain KFT.-Mezőfalva ősszel nyerni tudott Polgárdiban, most is ők az összecsapás favoritjai, ráadásul ahhoz, hogy megerősítsék pozíciójukat az élen feltétlenül be kell zsebelniük a három pontot. A Seregélyes idegenbeli mérlege kis különbséggel azonos a hazaival, úgyhogy korántsem előre lefutott a Káloz elleni mérkőzése, és megvan a sanszuk a pontrablásra.



Előszállás (10.) – Kisláng (4.), Aba Sárvíz (11.) – Nagykarácsony (2.), Adony (8.) – Baracs (3.), KK Grain KFT.-Mezőfalva (1.) – Polgárdi (5.), Káloz (6.) – Seregélyes (7.), Nagyvenyim (13.) – Szabadbattyán (12.)

Szabadnapos: Beloiannisz (9.)