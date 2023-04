A szári klubvezetés a 20. évforduló tiszteletére jubileumi találkozót rendez 2023. május 13-án 14 órától a községi labdarúgó pályán. Ismét összecsap a két együttes, de a szünetben bepillantást nyerhetnek a szurkolók az egyesületben folyó munkába is, ugyanis az U7, U9, és U 11-es csapatok bemutató edzést tartanak.

Azok számára pedig emlékeztetőül, akik jelen voltak a Puskás Ferenc stadionban, vagy netán most hallanak róla először: a Szár KSE 3-1 (2-0)-re legyőzte ellenfelét a csapatot most is dirigáló Lacza Albert irányításával.

Mint később kiderült a Szabad Föld Kupa négy évtizedes történetének utolsó előtti fináléját játszották a felek, ezt követően Szabad Föld-Kincses Kalendárium Kupa, majd Sport TV Kupa, és 2010-től – három év megszakítással (Sport M Kupa) - Amatőr Kupa néven folytatódott a sorozat.