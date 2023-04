Egy biztos, azon nem csodálkozna senki sem, hogy a Charles Leclerc türelme lassan elfogyna a Ferrarival szemben. Hiszen miután a 2021-es évadot beáldozták a maranellóiak a 2022-es szabályváltozások oltárán, a világbajnoki cím egyelőre messze van. A 2022-es szezont kiválóan kezdte a Ferrari és Leclerc is, ám a szezon előrehaladtával az istálló lemaradt a Red Bullal szemben a fejlesztési versenyben, valamint a boxfalon is folyamatos, már-már nevetséges hibákat követtek el a technikai hibákról nem is beszélve. A világbajnoki címet így Max Verstappen nyerte, a télen pedig az olaszok csapatfőnököt is váltottak és fogadkoztak, hogy idén megpróbálják legyőzni a hollandot. Nem nagyon versenyképes egyelőre idén sem a Scuderia, az Aston Martin és időnként a Mercedes is előttük jár tempóban, így konstruktőri pontversenyben csak a negyedik az olaszok, míg egyéniben Leclerc csak a tizedik, többek között még a szenvedő McLaren versenyző, Norris, valamint Hülkenberg is megelőzi a monacóit.

Nem lehet csodálkozni, hogy Leclerc türelme kezd fogyni, az elmúlt napokban pedig arról lehetett olvasni, hogy elkezdett tárgyalni a Mercedessel. Az általában jól értesült olasz újságíró, Leo Turrini által megszellőztetett hírnek azért lehet alapja. A németek érdeklődése is értető, hiszen a 38 éves Hamilton sem tudni, még meddig tart ki, hiszen az ezüstnyilak sem tudnak jelenleg világbajnoki esélyes autót adni alá, és nem biztos, hogy a brit tud és akar várni még éveket a nyolcadik címére hajtva. Egy biztos, Leclerc szerződése 2024 év végén lejár a Ferrarival, így a vörösöknek bő egy évük van maximum meggyőzni a rajtrács egyik legnagyobb tehetségét, hogy igenis lehet világbajnokságot nyerni a Ferrarival. Igaz, ez már 2007 óta nem sikerült az olaszoknak...