Kikötői beszélgetés egy iszonyúan kemény út után

Harminc évvel ezelőtt, március végén futott kikötőbe Fa Nándor K&H Bank-Matáv nevű vitorlása, amivel harmadik Földkerülését teljesítette a kiváló hajós. Húsvét hétfő lévén, 1993. április 12-én nem jelent meg a Fejér Megyei Hírlap, de április 10-én a lap sportoldalán vezető cikként közölte Sipos József interjúját, melyet a franciaországi célbaérés estéjén készített. Fa Nándor már akkor velősen fogalmazott.

„— Milyen érzés azt tudni, hogy úttörő vagy, hiszen - és ezt itt többen is kérdezték - olyan ország fiaként lettél világhírű vitorlázó, amelyiknek e tekintetben nincsenek tradíciói.?

— Ostobaság, vagy nagyképűség lenne azt mondani, hogy az emberben nincs meg az a tudat, hogy úttörő. Én már ilyen értelemben háromszoros úttörő vagyok, hiszen a Szent Jupát, majd az Alba Régia, és most ez az út is annak számít, mindig fehér foltot jártam. Ha ezt elismerik, jólesik, de gyorsan hozzáteszem, nem várok el semmiféle elismerést, csak jó ha van. Ugyanakkor, van ennek a sportnak,— tulajdonképp nem is sport, hajózás — olyan oldala, ami roppant érdekel. Az a személyiségformáló erő, ami nagy-nagy jelentőséggel bír. Szóval az, hogy mit vált ki belőlem ,milyenné formál, nyújtja-e mindazt, amit várok tőle ? Gyorsan hozzáteszem: nyújtja! Bármennyire is kemény volt, bármilyen szigorú tíz éves munka,illetve több vezetett is ide, mindennel együtt megérte.

… — Megérkezéskor azt mondtad „szerencsés vagyok, mert magyarnak születtem."

— Nem hiszem, hogy ezt lehet, vagy kell magyarázni. Ennek a népnek a történelme, a jelene, az emberek mind-mind szólnak hozzám. Könnybe lábad a szemem a himnuszra. Itt és most mindez együtt megjelent. Csodálatos, nagyszerű érzés. Magyar vagyok, ehhez a közösséghez tartozom, és tartozni akarok a jövőben is!”

A most 69 esztendős Fa Nándor azóta még két alkalommal vitorlázta körbe a Glóbuszt.