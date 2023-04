Bicske II. – Sárbogárd 1–7 (1–3)

Bicske, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Bicske II.: Rigó M. – Vicz, Dencinger (Nagy B.), Németh J., Szokolay - Kovács P. (Kóka), Bélik (Páli), Csóh (Nagy M.), Csiba - Pekowski, Kovács B. Vezetőedző: Oláh Dániel

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J. (Szabó O.), Gráczer G. (Huszár), Mayer – Szalai Á. (Bencze), Tóth P. (Glócz H.), Farkas G., Vagyóczki – Fodor M. (Horváth A.), Glócz Z. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Németh J. (4.), ill. Mayer (13., 64., 67., 84.), Kovács J. (9.), Farkas G. (22.), Fodor M. (70.)

Jók: senki, ill. Mayer (a mezőny legjobbja, Kovács J., Fodor M.

Hiába szerzett néhány percnyi játék után vezetést tizenegyesből Németh János révén a hazai csapat, alig negyedóra alatt fordítottak a vendégek, mindössze öt percig hagyva lélektani előnyt a sereghajtó Bicskének. A második játékrészben is volt egy szűk negyedóra, amikor három gólt szereztek a sárbogárdiak, így kiütéssel győzték le vendéglátóikat, megtartva ezzel a dobogó harmadik fokát.

Tudósított: Venczel József

Bodajk SE – Sárosd 1–2 (1–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Molnár M., Kis (Molnár A.) – Katóka R., Joó, Deme (Ambrus), Kovács T. - Farkas K. (Kurcz), Magosi. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Gráczer M., Hushegyi, Pribék - Reicheld (Dvéri II. Zs.), Schnierer (Vámosi), Buza (Lakakisz), Kökény (Vida). Szekeres (Vachler), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Joó (25.), ill. Szekeres (55., 63.).

Jók: Nagy M., Kocsis D., ill. Susa, Gráczer M., Szekeres

Az elmúlt heti bravúr után ismét pontszerzésre készült a Bodajk, a sokkal esélyesebb Sárosd ellen és a mérkőzés első percétől kezdve nagy lelkesedéssel, akarattal játszottak. A vendégek próbálták körbe járatni a labdát és minél előbb a hazai védelem mögé kerülni, de az első félidőben Nagy Márk vezetésével nagyon jól zárt a hátvédsor. Sőt a 25. percben egy baloldalról Farkas Kevin által elvégzett szabadrúgás után egy sárosdi védő lekészítette a labdát Joó Gergőnek, aki 8 méterről a bal alsó sarokba gurított, 1-0. Ez a gól még jobban felbőszítette az addig sem „kisasszony” futballt játszó vendégeket és nagy harc alakult ki a pályán, sokszor a sportszerűség határát súrolva. A második félidőre nagyobb sebességre kapcsolt a Sárosd, jöttek is a helyzetek. A 49. percben Nagy M. még ziccert védett, de az 55. percben egy jobb oldali beadás kicsúszott a kezéből, amelyre Szekeres Marcell érkezett és bepasszolta a labdát az üres kapuba, 1-1. A 63. percben Susa Krisztián szabadrúgása megcsúszott a vizes talajon, kipattant Nagy Márkról, Szekeres ért oda először és, a hálóba lőtt, 1-2. A mérkőzés utolsó 20 percében Nagy M. többször óriási bravúrral tartotta meccsben a vendéglátokat, akiknek lett is volna lehetőségük egyenlíteni, de minden helyzetnél rossz döntést hoztak. Ennek ellenére dicséret illeti a Bodajk SE csapatát, ezen a napon is bizonyították, hogy sokkal több van bennük, mint a táblázaton elfoglalt helyezésük.

Tudósított: Kovács Zoltán

Tordas R-Kord – Lajoskomárom 4–1 (3–1)

Tordas, 50 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Dely D.), Balogh B. (Spinner) - Csizmarik (Hernádi), Jancsó (Kovács Á.), Szilágyi, Horváth B. (Berki) - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz, Csörgei, Victor (Németh Á.) - Vadászi (Rózsás), Gergye, Pákozdi, Kövecses - Varga F., Labossa (Klein). Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Jancsó (7., 70.), Tolnai P. (3.), Cservenka (29.), ill. Vadászi (11.)

Jók: Jancsó, Cservenka, Horváth B., ill. Vadászi

Gyorsan bekezdett a hazai csapat, a 3. percben az első szöglet után Tolnai Péter fejelt a kapuba, 0-1. Majd a 7. percben Jancsó Buda egy kontra végén ziccerben nem hibázott, 2-0. A 11. percben a vendégek egy szép támadás után visszahozták a reményeket, Vadászi Bence érkezett a röviden, és fejelt a kapuba, 2-1. A 29. percben Cservenka Gergő 18 méterről végzett el egy szabadrúgást, melyet a rövid felsőbe tekert, lényegben eldöntve a 3 pont sorsát. A végeredményt a 70. percben Jancsó állította be, a kimozduló kapust kicselezve gurított az üres kapuba, 4-1.

Tudósított: Farkas Zsolt

Ikarus-Maroshegy – Mányi TK 2–0 (1–0)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Béd Ákos.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kecskés, Horváth Zs. (Patkós Á.), Horváth L. (Drexler) - Kókány, Schmuck (Csuti), Szamarasz, Szontagh (Menyhárt) - Varga Z. (Gimes), Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Mány: Ténai – Kovács P., Csata, Gondos, Bukovecz - Peinlich, Viscsák (Vass), Veress, Szuszlov - Lakatos, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Horváth L. (38.), Szontagh (55.)

Jók: Horváth L., Szamarasz, Szontágh, ill. Bukovecz

MÁV Előre FC Főnix – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–2 (0–0)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Kónya, Borombós, Adorján (Kertész), Rubos (Andróczi) – Király B., Krán, Zoboki Á., Jungwirth (Jófejű) - Balogh L., Pápai (Imrefi). Vezetőedző: Pavlik József

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Molnár S., Paget (Klauz), Szabó B., Bezerédi (Tóth B.) - Balogh Á., Tóth T., Szellák, Mód - Gere (Balogh Balázs), Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Balogh L. (81.), ill. Balogh Á. (49.), Koronczi (58.)

Jók: Krán, Borombós, Jungwirth, ill. Orczi, Koronczi

Lapunk úgy harangozta be ezt a mérkőzést, mint bajnoki döntőt. A tabellán elfoglalt helyezések és pontszámok azonban csak egy jó mérkőzést vetítettek előre. Ám mindkét csapat az első félidőben mélyen tudása alatt játszott. Nagyon óvatosak voltak, ellehetetlenítették egymást, a kapuk szinte nem forogtak veszélyben. Talán a félidő második felében Gárdonynak volt egy lehetősége, de ezt Barsch Gábor bravúrosan hárította, míg a házigazdák nem tudták megközelíteni a tópartiak kapuját, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy gólok nélkül zárult az első félidő.

A 49. percben aztán jött a hiba hazai részről, egy felívelt labdát a 16-os előtt Tóth Tibor próbált mellel maga elé tenni, Kónya Krisztián hátulról meglökte, a megítélt szabadrúgás mögé Balogh Ádám állt. Nagy erejű pontos lövése a kapufáról visszapattanva Barsch hátáról a kapuba pattant, 0-1. Az 58. percben baloldalról egy jobb lábbal beadott labda átszállt a védők fölött, és a hosszú oldalon Koronczi Bence fejelt a kapuba, 0-2. Ekkor ébredt föl Főnix FC, többet birtokolta labdát és az utolsó húsz percben nehéz helyzetbe hozta a bajnokjelöltet. Ennek a 81. percben meg is lett az eredménye, Balogh László révén kozmetikáztak az eredményen. A folytatást pedig a Gárdony taktikus játékkal gól nélkül lehozta. A Gárdony csapatának a győzelme valószínűleg a bajnoki címet jelenti számukra, ám ezen a mérkőzésen az utolsó húsz perc játékának a képe alapján talán a döntetlent megérdemelte volna a MÁV Előre FC Főnix együttese.

Tudósított: Pavlik József