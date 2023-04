MÁV Előre SC-Foxconn – GreenPlan VRCK 3:1 (-20, 19, 20, 20)

Székesfehérvár, 465 néző

Vezette: Tillmann Gyula, Kiss Zoltán

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus 5, Eke 12, Szabó V. 5, Pesti 16, Koci 13, Doda 18. Csere: Takács M. (liberó), Deliu. Vezetőedző: Dávid Zoltán

GreenPlan-VRCK: Juhász P. 4, Moraes 9, Páez 6, Blászovics 8, Csoma 27, Reffatti 7. Csere: Kiss M., Budai (liberók), Warzywoda. Vezetőedző: Toronyai Miklós.



Kis túlzással egy gombos tűt sem lehetett leejteni a VOK lelátóján, régen látott nézősereg látogatott ki az elődöntőre, és nem kellett csalódniuk – legalábbis a hazai drukkereknek, mivel egy busznyi fanatikus Barcikáról is elkísérte kedvenceit.

A fehérváriak kissé megilletődötten kezdtek, de a második szettben már nemcsak korán öt-hatpontos előnyt kovácsoltak, hanem ezt egy-egy megingástól eltekintve meg is tudták őrizni. A döntő fontosságú harmadik játszmában is jól indítottak, ám megrázta magát és utolérte őket a Barcika, majd 18:19 után hagyta faképnél ellenfelét, és ért el részsikert a Loki. A negyedik etapban kicsit nehézkes rajtot követően Leonardo Doda két ásznyitása (12:7) sokat lendített csapatán, amelynek ezután már csak arra kellett figyelnie, hogy tartsa az előnyét, és megnyerje a találkozót.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1-1.

MESTERMÉRLEG:

Dávid Zoltán a MÁV Előre SC-Foxconn vezetőedzője: - Az elején elég idegesek voltunk. Ami az előnyünk volt, az a hátrányunk lett. De nagyon szépen visszajöttünk. Még sokat kell tanulnunk, hogy ne essünk bele azokba a hibákba, amikbe korábban.

Toronyai Miklós a GreenPlan-VRCK vezetőedzője: - Saját magunkat vertük meg ma, és olyan hibákat követtünk el megint, mint az első mérkőzésen.

A párharc legközelebb Kazincbarcikán folytatódik április 11-én, kedden 18 órától, majd egészen biztos, hogy visszatérnek a csapatok a VOK-ba jövő pénteken.