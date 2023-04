Küzdelmes volt a Fejér vármegyeiek első két meccse a rájátszásban, de mindkettőt megnyerték, múlt szerdán a Gáz utcában győztek 89-82-re, majd az Alföldön, pontokban lényegesen szerényebb derbin, 64-62-re. Hasonlóan alakultak a koreográfiák, félidőben még a KTE volt előnyben, aztán az albások fordítottak, a végjátékban biztosabb kézzel dobtak és nyertek. Ezzel 2-0-ra elléptek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, más céljuk nem lehetett a kedd esti, az Alba Regia Sportcsarnokban bonyolított randevún, mint az, hogy lezárják a negyeddöntős párharcot és megkezdik a nyugodt felkészülést az elődöntőre.

Az Arconic-Alba Fehérvár férfi kosarasai kedden este a harmadik elődöntőt is megnyerték a KTE elleni, negyeddöntős párharcban

Fotós: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Ellentétben az alapszakaszban vívott két utolsó, a Szolnok és a Szombathely elleni, szombati meccsekkel, hétköznap lévén ezúttal nem telt meg a házigazdák otthona, azonban a hangulattal így sem volt gond, a vendégeket húsz drukker bíztatta, nem voltak sokan, ellenben hangosak. DeCosey közeli dobása leperdült a gyűrűről, Fazekas kintről nem talált be, Somogyi szerezte a derbi első pontjait. Karahdzic egalizált, a koreográfia nem változott a folytatásban sem, a házigazdák két ponttal vezettek, a vendégek azonnal egalizáltak. Akadt olyan akció, amikor a hazaiak háromszor is kísérletezhettek dobással, mindegyik kimaradt, aztán DeCosey a sarokból betalált, 9-6. Az amerikai hátvéd a későbbiekben is jól célzott, a túloldalon Townes volt elemében, a vendégeknél Wittmann, a hazaiaknál Vojvoda lépett pályára, Philmore zsákolása után a KTE szakvezetője, Forray Gábor időt kért, 19-12. Townes jóvoltából két pontra érkezett a vendég, a hazai center, Diong is beköszönt kétszer, tíz perc után 23-21-re vezettek a kék-fehérek. Karahodzic révén már a vendégeknél volt a szűk előny, sőt, növelték is, nyolc pontot szereztek és egyet sem kaptak, 23-29-re módosult az állás. Visszatért a padról DeCosey és Somogyi, perceken át nem született gól, Kucsera duplája után Alejandro Zubillaga időt kért. Hat percen át nem dobtak kosarat a kék-fehérek, a vendégek fiatalja, Ivkovic két trojkával jelentkezett, 12 ponttal meglógtak a lilák, Zubillaga ismét időt kért, 23-35. Közelített a Fehérvár, zsinórban három kosárral, félidőben 36-42 állt a táblán.