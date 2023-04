Benzingőz 1 órája

Élmény a Belvárosban, és a murván - Ilyen volt a Székesfehérvár Rallye 2023 (videó)

Méltó kezdete volt a szezonnak a hétvégi Székesfehérvár Rallye. Saját, veretes tradíciói, és a versenynaptárban betöltött szerepe miatt is. A szuperspeciál ezúttal is "extra" volt! Ranga Péter meglepetés-győzelméről nem is beszélve!

Németh Krisztián Németh Krisztián

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nagy kincs a murva a hazai raliban! Ebből pedig van bőven a fehérvári környéki pályákon. Komoly kihívás elé állította laza talaj a párosokat.

Nagy kincs a szuperspeciál szakasz - még azoknak is, akik nem a rali szerelmesei! Biztonságos körülmények között szinte testközelből lehet érezni az elementáris energiát, ami a rali, és tereprali autókból sugárzik. A kerekek csikorgása, a turbófeltöltő visítása, a pilóták technikai tudása - az autósport egyik eszenciája. Nagy élmény volt, nem hiába voltak idén is sokan a Palotai út mentén!

