Jobban indítottak a házigazdák, a 2. percben Torvund Alexander nagy lendülettel érkezett a 16-oson belülre, amikor Albert Ádám hátulról fellökte. A jogosan megítélt büntetőt Hornyák Marcell a jobb sarokba lőtte, 1-0. A folytatásban a Dorog megpróbált felülkerekedni, zsinórban ívelték be a szögleteket, igaz sok eredménye ezeknek nem volt. Több test-test elleni a párharc tarkította a meccset, de a vendégek akármennyire is igyekeztek ritkán jutottak el Zelizi Patrik kapujáig, amikor pedig sikerült a csákvári kapus tisztázni tudott. A 40. percben Torvund labdája került Hornyák elé került, aki a 11-es pontról, kecsegtető helyzetben eltörte a labdát. A 45+2. percében viszont egyenlített a Dorog, Sztojka Dominik 30 méterről megküldött szabadrúgása talált utat Zelizi kapujába, úgy, hogy a bal kapufa is segítségére volt a középpályásnak, 1-1.

Az 56. percben Szerencsi Miklós Torvundot takarította el a 16-oson belül, a labda mögé Fejős Áron állt, akinek jobb alsó felé tartó lövését Borsos Vilmos hárította.