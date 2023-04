Praktiker-Vác – Alba Fehérvár KC 35-29 (20-12)

Vác, 400 néző

Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

Praktiker-Vác: Bukovszky – Diószegi 4, Ballai B. 2/1, Helembai 2 Kuczora 12 (5), Marincsák 6, Schatzl Natalie 5. Csere: Csizmadia (kapus), Ferenczy F. 3, Ballai A. 1, Kurucz A, Kovalcsik J, Vezetőedző: Herbert Gábor

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Zrnic 8, Szmbatjan 1 (1), Ohyama 1 (1), Sztosics 3, Utasi 8, Takó 2. Csere: Kubina, Tóth Nikolett (kapusok), Afentaler 3, Dubán, Boldizsár 3, Sulyok. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 3/2

Közvetlen riválisa ellen lépett pályára a fehérvári gárda, bár az 1. perc végén Tamara Szmbatjan hétméteresből betalált a folytatás már korántsem alakult a vendégek szája íze szerint. Sűrű falat húzott a Vác az Alba elé, nehezen lehetett ezt áttörni, de Schatzl Natalie gólja után Szmbatjan már kihagyta a következő büntetőt. A túloldalon viszont Kuczora Csenge belőtte a hetest, és akcióból is bevette Tea Pijevic hálóját, és innen már a Vácnál volt az előny. A fehérváriak mintha leblokkoltak volna, ráadásul Kuczora ismételt büntetőből. Az Alba FKC támadásai igencsak esetlegesek voltak, és ez a Vác malmára hajtotta a vizet. A. 7. percben 1-5-nél Józsa Krisztián kénytelen volt időt kérni, és nem véletlenül a puha védekezést, és a hatástalan támadójátékot kérte számon tanítványain. A kapuban Bukovszky Anna pedig továbbra is megbabonázta a vendégeket, egymás után három lövésből hármat hárított.

Szmbatjan közben összeakadt Schatzl Nadine-al, kifordult a jobb bokája, le kellett mennie ápolásra, és már nem is tért vissza. Közben, amit a váciak a kapu irányába dobtak, az bepattant, bement, és a 13. percben 8-1-et mutatott az eredményjelző. Józsa újabb időkéréssel próbálta felrázni csapatát – már csak azért is, mert igen aggasztó volt, hogy az eltelt idő alatt eredménytelen maradt az Alba. Aztán a 14. percben végre megtörte a jeget Utasi Linda – igaz ezzel még korántsem voltak kinn a gödörből. Marincsák Nikolett okozott főleg gondot elől, mint kés a vajban úgy ment előre, négyet vágott, dacára annak, hogy Utasin kívül a társak nagyon tompának mutatkoztak a kapu előtt. Pijevic szinte minden lövés után a kapuból halászta ki a labdát, nem találkozott a labdával, és a félidő közepén 0-11 volt a védési mérlege. Több volt az egyéni technikai hiba a fehérváriaknál, és továbbra is csak Utasi volt az, akivel nem tudtak a kékmezesek mit kezdeni. Védekezésben óriási lyukak voltak, állandóvá vált a hétgólos váci vezetés, míg Bukovszky ihletett formában védett, 14-7.

Hiába cserélt kapus az AFKC, Kubina Molli sem tudott kifogni az ellenfél lövőin, Józsa pedig láthatóan tehetetlenül foglalt helyet a kispadon, és érződött, hogy nagyon várja a szünetet, hogy elbeszélgethessen csapatával. Próbált a távoli zónából eredményes lenni a csapat, de a különbség nem akart csökkenni, kétszer annyi hazai találat született a játékrész hajrájához közeledve, mint fehérvári, 18-9. Mindenesetre a szünetre elérte a Vác a huszadik gólját, ami elég soknak tűnt, bár ugyanez nem volt elmondható a Fehérvár elért által elért találatok számáról.

A pihenő után kapkodóvá vált a Vác, az első három percben háromszor volt eredményes az AFKC, és ekkor nyomban időt kért Herbert Gábor, 20-15. Most némileg könnyebb gólok potyogtak a vendégek részéről, és zártabbá vált a védekezésük, bár Diószegi Nikolett felsősarkos lövései alaposan meglepték Pijevicet, 23-18. Bruna Zrnic faragott a hátrányon, amely kettőre olvadt, és lőtávolon belülre kerültek a hazaiak a 40. percre, 23-21. Majd Utasi emberhátrányból is betalált, de csak rövid időre lett egy a különbség, mert Kuczora Csenge hetesből jól célzott.

A 48. percben az egyenlítésért támadott az Alba, és Utasi ezt ki is használta, 27-27. Nem tartott viszont ez sokáig, mert fordított a Duna-parti együttes, sőt háromgólos előnyt kovácsolt az 54. percre, 31-28. Újabb hullámvölgy következett a fehérvári oldalon, nem bírt átlépni árnyékán a csapat, jobban összepontosított a Vác, a hajrára kinyílott ismét az olló, és ez eldöntötte a pontok sorsát.

- Megérdemelten győzött a Vác. Sajnálom az első félidőt, rengeteget hibáztunk, az ellenfelünk könyörtelenül kihasználta a hibáinkat, rengeteg egy az egy elleni játékhelyzetet veszítettünk el. A végére elfogytunk, emberelőnyben is sokat hibáztunk. Büszke vagyok a lányok, küzdelemből jeles, amit a pályára tettek. – értékelt a találkozó után Józsa Krisztián.

- Át kell beszélnünk, hogy miért blokkoltunk le annyira az elején, nagyon sajnálom, mert egyébként a második félidő eleje teljesen a miénk volt. Sajnálni fogjuk ezt a két pontot! – mondta Utasi Linda, aki Bruna Zrnic mellett a legeredményesebb fehérvári játékos volt.