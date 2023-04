2023 április 8., szombat, 16:30



Bicske II. (15.) – Sárbogárd (3.) – ősszel 1-5

Oláh Dániel a Bicske II. vezetőedzője: - Enyingen a hozzáállásunkkal problémák voltak, ez nem volt a legmagasabb szinten, kicsit álmosan játszottunk nem figyeltünk, nem voltunk kellően felpörögve. Természetesen frusztráló, hogy a tabella végén kullogunk, szó van róla az öltözőben is, de itt már nem beszélgetni kell, hanem tényleg úgy hozzáállni a mérkőzésekhez, hogy igen, én meg akarom mutatni, nyerni szeretnék. A Sárbogárd ellen nem megyünk feltartott kézzel ki a pályára, jó lenne kihozni ebből a meccsből a maximumot, amennyiben emelt fővel tudunk lejönni a lefújás után, akkor úgy gondolom, hogy a csapat mindent megtett annak érdekében, hogy megnyerje a mérkőzést. Kicsit nehéz helyzetben vagyunk, mert voltak betegek, ráadásul az NB III-as csapatban egy sérüléshullám söpört végig a társaságon, így szűkebbek a lehetőségeink.



Bodajk SE (13.) – Sárosd (6.) – ősszel 1-0

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Ahogy ősszel Kápolnásnyéken a mi számunkra volt hízelgő gólkülönbség (2-9 - a szerk), szombaton a nyékiek mondhatták el ugyanezt. Legalább hétszer vezettük a kapujukra a labdát, csupán a rutintalanságunknak köszönhető, hogy csak kétszer voltunk eredményesek - független attól, hogy a Kápolnásnyék az egyik legjobb csapat, amellyel találkoztunk. A Sárosd edzője, Rauf Dávid ellen játszottam, sőt valamilyen szinten játékosom is volt, nagyon jó mentalitású, az ilyen edzőkből kellene minél több a megyében. Amennyiben a csapata átveszi a gondolkodását, akkor nagyon nehéz lesz ellenük játszani, de mi nyerni akarunk, megpróbáljuk ezt a meccset is behúzni. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem lesznek hiányzóink, sőt Arany Sándor visszatér, vele sokat erősödünk. Nagyon kemény mérkőzésre számítok szombaton, egészen biztos vagyok benne, hogy nem fognak minket lebecsülni, és ez nem a mi malmunkra fogja hajtani a vizet. Két vereség után érkezik az Sárosd, remélem most meglesz a harmadik, mert nekünk nagyon kellenének a pontok.



Tordas R-Kord (4.) – Lajoskomárom (7.) – ősszel 0-1

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Az Ikarus ellen két pontrúgás után fordítottunk a csereként beállt Dely Dániel révén, szinte ugyanúgy. Hazai pályán mindig magabiztosak vagyunk, ezt várom a Lajoskomárom ellen is. Főleg, hogy most már kezdünk összeállni, bár fájó volt a kápolnásnyéki hajrában elszenvedett vereség, mert az a mérkőzés is a kezünkben volt. Most úgy érzem magabiztos a csapat, Sárosdon kifejezetten jól játszottunk, és alapjában véve múlt szombaton sem volt sok probléma az Ikarus ellen. A sérültek is meggyógyultak, Somogyi Tibor is visszatért, nincs eltiltottunk, Szilágyi Roland eltiltását letöltötte, ő is erősítheti a csapatot.

Ikarus-Maroshegy (8.) - Mányi TK (10.) – ősszel 2-1

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Sajnos nem úgy alakul a tavasz, ahogy előzőleg elterveztük, nem jövünk ki jól a rangadókból, holott idegenben két rúgott góllal legalább egy pontot kellett volna szereznünk Tordason. Ez nem először fordult elő idén, most ilyen szériában vagyunk, próbálunk ebből kievickélni, nyilván ezen azonban egy győzelem segítene. A Mány ellen azzal a céllal lépünk pályára, mindent megtegyünk ismét, és végre megforduljon az utóbbi hetek rossz sorozata. Nem lesz azonban egyszerű dolgunk, mivel ősszel is csak kis szerencsével tudtunk idegenben nyerni. Bízom abban, hogy mindenki érzi a mérkőzés fontosságát, és elindulhatunk felfelé, igaz az eddigi meccseinken sem ilyesfajta problémáink voltak, a fiúk a tőlük telhetőt megtették, jó lenne, ha ez már eredményben is megmutatkozna. Igazság szerint mindig a lehető legrosszabb pillanatokban kaptuk a gólokat, nehezen tudtuk feldolgozni, illetve ezekre reagálni, ám hangsúlyozom, hogy egy otthon szerzett három ponttal el lehetne indulni előre. Kovács Leventére egész szezonban nem számíthatok, Kecskés Ádámnak továbbra is fáj a bokája, Kövesdi Milán és Horváth Levente szintén kisebb sérülésekkel bajlódnak, és remélem, hogy lesz esély Horváth Zsolt játékára, neki is apróbb sérülése volt, kérdéses még Matócza Dániel játéka, ő Tordason sérülten védett.



MÁV Előre FC Főnix (2.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 1-3

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Ercsiben lényegében talán a tét nélküliség miatt felszabadultabban, jól játszott a csapat, berúgtuk a helyzeteinket. Számunkra a Gárdony elleni mérkőzésnek presztízs jellege van, el szeretnék venni a veretlenségüket, nem szeretnék, hogy úgy legyenek bajnokok, hogy kis túlzással mindenkit oda-vissza vertek. a csapat teljesen komplett lesz, a fiatalok játszanak, a 2006-osok fognak hiányozni, ők még versenyben vannak az alapszakaszban a bennmaradásért, így aztán Jungwirth Mátét és Lengyel Noelt nem tudom számításba venni, valamint Rubos Bencére hosszabb kihagyás vár.



Martonvásár (14.) - Ercsi Kinizsi (9.) – ősszel 0-3

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - Az utóbbi mérkőzéseken nem sok örömünk volt, Bodajkon ugyan döntetlent játszottunk, de azt a találkozót is meg kellett volna nyernünk, hiszen több mint ötven percig emberelőnyben játszottunk. Nem túlzás azt állítani, hogy öt mérkőzésből legalább háromnál volt esélyünk a három pont megszerzésére. Az a baj hogy mindig vannak egyéni hibák, amelyek megpecsételik a sorsunkat. Az öltözőben nem rossz a hangulat, de véleményem szerint nem mindenki érzi át ennek a helyzetnek a felelősségét. Egy kicsit még jobban oda kellene magunkat tenni ahhoz, hogy eredmény legyen, és ne ott csúfoskodjunk a végén, mert nagyon lehagytak bennünket a vetélytársak. Jónak mondhatom azt, hogy a múlt héten nem kellett pályára lépnünk, edzettünk vasárnap is, sokan voltunk, jól érezték magukat a srácok, mindenki szépen dolgozott. Az Ercsi ellen mindenképpen győzelmet várok, bízom abban, hogy megfordul a rossz széria, és mi is elérünk egy bravúr-győzelmet.



Tóvill Kápolnásnyék (5.) – Enying (11.) – ősszel 2-1

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - A bodajki vereségünk okáról: lényegében már a mérkőzés előtt eldőlt, hogy elveszítjük ezt a meccset. Lehajtott fejeket láttam az öltözőben a találkozót megelőzően, valamint a nagy szél a második félidőben ellenünk dolgozott, de véleményem szerint a szezon leggyengébb teljesítményét nyújtottuk. Az Enying elleni mérkőzésre fejben össze kell szednem a társaságot, hogyha megfelelő morállal megyünk ki a pályára, akkor otthon tarthatjuk a három pontot. Kiélezett mérkőzés lesz, mert úgy látom, amilyen lábbal kell fel az Enying olyan eredmény születik, ki tudnak kapni egészen meglepő módon akárkitől, illetve le tudnak győzni bárkit, jól vegyítik a helyi magot a siófoki fiatalokkal, egészen biztos, hogy nehéz kilencven perc áll előttünk. Sok betegünk van, de a héten elkezdett edzeni Venczel Zsolt, Ódor Dániel sérült és Katona Csongorra sem számíthatok, mert elutazott.



