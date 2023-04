A Balaton déli partján minden korosztály megmérettette magát a futásból és kerékpározásból álló duatlon sportágban. Újoncok, gyerekek, ifik, felnőttek és szeniorok is versenyeztek. A székesfehérvári Trion Triatlon SE egyik kiválósága, Dévay Zsombor úgy nyerte a felnőttek abszolút magyar bajnokságát, hogy a futás első etapja után az élen állt, majd a kerékpárra átpattanva a harmadik leggyorsabb időt tekerte, s a futás második etapjában második lett. Dévay Zsombor ezzel nem csupán a felnőtt országos bajnoki címet zsebelte be, a MEFOB (Magyar Egyetemi, Főiskolás Országos Bajnokság) bajnoka is lett, hiszen Zsombor az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki karának hallgatója.

Iváncsics Nóra kategóriáját nyerte

A Trion Triatlon SE sportolói közül Iváncsics Nóra végzett a Felnőtt 4-es kategória élén, ezzel korcsoportjának bajnoka lett. Bognár Katalin a Senior 1-ben az ötödik helyen zárt. Németh-Bucsi István a Senior 2-ben a 13., Szakály Bence a Felnőtt 1-ben a kilencedik, Németh-Bucsi Áron a serdülők között a 37. helyen ért célba. Lédeczi Péter a Junior korcsoport tizedikje lett. Lédeczi Lotti Ifiben a hetedik pozíciót szerezte meg, ugyanitt Kóbor Anna a 27. A MIX váltók viadalában a Radics István, Iváncsics Nóra, Ághota Dávid, Punk Adrienn alkotta staféta a kilencedik helyen fejezte be a duatlon versenyt.

A trionos mix váltó: Radics István, Iváncsics Nóra, Punk Adrienn, , Ághota Dávid

Forrás: Trion Tratlon SE