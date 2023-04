A korábban sérüléssel bajlódó Demeter Bence az ankarai világkupával kezdte a szezont, nem is akárhogy. A legrutinosabb magyarként a kvalifikációból remek vívással lépett tovább, majd az elődöntőben is a legjobbak között mozgott. A Volán Fehérvár pentatlonistája 1179 ponttal zárta a pénteki versenynapot, s ezzel a nyolcadik helyen végzett csoportjában, vagyis bejutott a vasárnapi döntőbe. Ahol ott lesz a magyar fiatalok közül Koleszár Mihály - aki a negyedik helyen kvalifikálta magát -, és a B csoprotban szintén nyolcadik helyet szerzett Bereczki Richárd is. Gáll András a tizedik pozícióban zárta az elődöntőt, így ő éppen lemaradt a fináléról.

Az ankarai világkupa szombaton a nők döntőjével folytatódik, a MAFC öttusázója, Réti Kamilla száll harcba.