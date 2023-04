A legkisebbektől a 60 év felettiekig hét korcsoportban több mint kétszáz versenyző áll rajthoz a Trail Zone és a Magyar Triatlon Szövetség által közösen rendezett versenyen.

- Eddig már négy Cyclo-cross Magyar Kupát rendeztünk Iszkaszentgyörgyön, amelyek sikerén felbuzdulva most egy másik szakággal próbálkozunk, reméljük, a jövőben ezt a versenyt is minden évben meg tudjuk majd rendezni a településen. Dombosabb erőpályával készültünk, amely a futás és a kerékpár során is megmutatja majd kinek, hogy sikerült az alapozás – mondta Skoff Gábor, versenyigazgató.

A távok az indulók korcsoportjának megfelelően változnak, de a rajt-cél mindenkinek a Rákóczi úton a posta előtt felállított kapunál van. A rendezőknek sikerült úgy kialakítaniuk mind a futó-, mind pedig a kerékpárpályát, hogy a faluban maradva lehet teljesíteni a korosztályok számára előírt távokat. Délelőtt az újoncoké és a gyerekeké volt a főszerep, délután a serdülők és az idősebb korosztályok bizonyíthatnak. Akinek még nincs programja délutánra és nem bánja, ha időnként eleredhet az eső, tegyen egy kirándulást a Fehérvárhoz közeli településre, ahol túrázhat is egyet a kastély parkjában vagy felkeresheti Magyarország egyetlen piramisát!