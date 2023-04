Debreceni VSC - MOL Fehérvár FC 2-0 (0-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6561 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert, Medovarszki)

DVSC: Megyeri - Lagator, Dreskovic, Romanchuk - Kusnyír, Manrique, Loncar, Szécsi (Bódi, 74.9, Varga K. (Kyziridisz, 90.) - Dzsudzsák (Bárány, 90.), Do. Babunski (Mance, 81.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Csongvai, Larsen, Stopira, Makarenko - Pokorny (Alef, 90.), Christensen (Houri, 80.) - Nego (Kastrati, 72.), Katona M., Dárdai (Szabó L., 72.) - Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Dorian Babunski (52.), Bódi (82.)

Sárga lap: Dreskovic (54.), Kusnyír (67.), Loncar (74.) ill. Makarenko (5.), Pokorny (74.), Larsen (81., 85.), Szabó L. (90.)

Kiállítva: Larsen (85.)

A szavak terén erőszakos hadviselést folytattak a DVSC drukkerei a MOL Fehérvár FC elleni összecsapás előtti napokban, ahogy fogalmaztak: igyekeztek kiejteni a "nyugati tirpákokat", azaz a Vidit. Azonban tettek színterén már sokkal kedélyesebb kép fogadta a Cívisvárosba látogató fehérvári futballbarátot. A Nagyerdő fái között, vagy a Békás-tó partján kellemes hangulatban élvezték a napsütést a családok, csak piros-fehér öltözetük jelezte, hogy futballmeccsere készülnek. A stadion felé vezető utat övező teraszokon is csendben figyelték a Loki szurkolói az aréna felé gördülő Vidi-buszt.

Amikor aztán az RBD mintegy száz fős kontingense a vendégszektorba vonult, máris szapulni kezdte egymást a két tábor.

A csapatok nem vették át igazán a harci szellemet, a 102 éves Sanyi bácsi ünnepélyes kezdőrúgása után óvatosan estek egymásnak. A DVSC-ben mégis szerepelhetett Dzsudzsák Balázs, míg a fehérvári oldalon már a cserék között kapott helyett az októberben achillesz-ín szakadást szenvedett Ruben Pinto. Azonban Bese bokaszalag-bántalmak miatt nem volt keretben, s Hangya Szilveszter is újra megsérült. Így Jevhen Makarenkonak kellett bal oldali védőt játszania, Csongvai Ároné volt a jobb szárny. A találkozó elején Pokorny előbb labdát szerzett, majd el is adta azt, Dzsudzsák ugratta ki Varga Kevint, aki faképnél hagyta Negot, de Kovács Dániel felett már nem tudta átemelni a labdát, belepaskolt a fehérvári kapus.

Kovács Dániel ugrik jó ütemben

Fotó: Kovács Péter / Forrás: Nemzeti Sport

Az első percekben Dzsudzsák labdáiból élt a Loki, felívelését Kovács húzta le a debreceni támadók feje elől. A 15. percben jutott először lövéshez a Vidi. Jól vitték fel a labdát a jobb oldalon a fehérváriak, majd az érkező Pokorny 17 méterről jobbal tüzelt, Megyeri ölelte magához a labdát. A félidő derekán Dárdai Palkó 21 méterről tekert egy szabadrúgást alig a bal felső sarok fölé. Egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni, s nem villantak a ritmusváltások sem. Mindkét gárda rendkívül szervezett védekezésre váltott, ha az ellenfélhez került a labda. A félidő hajrájában Dzsudzsák futtatta a bal oldalon Szécsit, aki magasan adta be a labdát. A védők röviden fejelték ki, Loncar 18 méterről lőtt, a fehérvári kapus kezéről az arcára perdült a laszti, de végül megfogta.

Fotó: Kovács Péter / Forrás: Nemzeti Sport

Fordulás után a Vidi járatta a labdát, míg meg nem indult egy debreceni kontra, Manrique 18 méterről, ballal trafálta telibe a bal kapufát. A hazaiak riogatása fel kellett, hogy pörgesse a Vidit, az egyébként aktívan futballozó Katona Mátyás válaszolt egy belsővel megeresztett lövéssel, a kapu fölé szállt a labdája. Az 52. percben azonban már valóban kaput talált a Debreceni VSC. Kusnyír jobbról adott középre, Dorian Babunski pedig 6 méterről perdített a jobb alsó sarokba, 1-0. A Loki-szurkolók rá is zendítettek a régi rigmusra, melyhez hasonlót a közelmúltban ők is hallgathattak: "NB II nyugati csoport!" Dominált a Debrecen, Kusnyír és Dzsudzsák beadásai életveszélyesek voltak, s az az igazság, vígan lubickoltak a Vidi bal oldalán. Aztán szinte a semmiből, egy szabadrúgásból egalizált majdnem a Vidi a 68. percben: Dárdai tekerte a kapu elé a labdát, Stopira robbant be, de 6 méterről a bal kapufa mellé fejelt. Ezután vált harcosabbá a fehérváriak játéka, s ekkor frissített kettős cserével Bartosz Grzelak. Továbbra is a hazaiak játszottak ötletesebben. Egy hajszálon múlt, hogy nem duplázta meg előnyét a DVSC, Bódi adott nagy labdát a felfutó Manrique-nak, aki ellőtte a labdát a kapu előtt keresztbe. A 82. percben döntötte el a meccset a Debrecen. A csereként beállt Bódi Ádám 20 méterről helyezte a labdát a jobb alsó sarokba egy könnyű síppal befújt szabadrúgás nyomán, 2-0. Elcsendesedett a Vidi-tábor, kilátástalanná vált a Vidi helyzete. Mert - ugyan akartak a játékosok - nem volt átütő erő most sem a fehérváriak játékában. Ráadásul a 85. percben Larsen megkapta második sárgáját is, így emberhátrányban voltak kénytelenek a szépítésért harcolni a vendégek. Stopira fejesét a keresztléc fölé tolta Megyeri, de ennél többre már nem futotta.

Újra kikapott a Vidi, s már csak egy pontra olvadt az előnye a kiesőhelyen lévő Honvéd előtt.