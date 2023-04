Gyötrelmes, s már-már kínos volt látni a Vidi vesszőfutását a Kecskemét ellen. Pontatlan passzok, lassú, körülményes játék, kevés futás jellemezte a MOL Fehérvár FC futballját a KTE ellen. Mely együttes veszélyesen, szervezetten focizott. Előbb Nagy Krisztián, majd Horváth Krisztofer talált be az első félidőben, Kenan Kodro a legvégén tudott válaszolni. De ez kevés volt. MOL Fehérvár - KTE 1-2.

- Nagyon csalódott vagyok, mert a hét folyamán az edzéseken jól mentek a dolgok, konkrét játéktervvel érkeztünk a meccsbe, amely nagyjából 15 percig működött is, utána viszont az teljesen befulladt - értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón Bartosz Grzelak, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. - Lehetetlen területeken veszítettünk labdákat, pedig tudjuk, hogy a KTE egy remek csapat, amely a semmiből is képes gólokat szerezni. Az első gólra rögtön rárúgták a másodikat, mi pedig nem építettük fel elég gyorsan a támadásokat, márpedig az 5-4-1-es tömbben védekező vendégek ellen ilyen lassú sebességgel nem lehetett megfelelő számú helyzetet kialakítani. A cserék adtak némi lendületet a játékunknak, de későn jött a szépítés, nem volt már nagy jelentősége, nem volt időnk egyenlíteni. A tanulság ebből az, hogy ilyen jó csapat ellen mindenkinek a személyes maximumát kell nyújtania, mert enélkül nagyon kevés esélyünk marad. Egy önbizalomhiányos csapatot vettem át márciusban, azt tapasztaltam, hogy a játékosok kommunikációja nem igazán olajozott, s ez a pályán is megnyilvánul. Túl nagy távolságok vannak a játékosok között, nincs meg az összhang az olajozott támadásépítéshez. Amikor bekapjuk az első gólt, mégnagyobbra nyílik ez a távolság. Mindenki kicsit elveszti a fejét, nincs meg sem az önbizalom, sem a stabilitás. Próbáltuk javítani a kooperációt, de az a tapasztalatom, hogy ez más csapatoknál jobban működik. A játékosoknak is elmondom, hogy edzem őket minden nap, gyakoroljuk a figurákat, de amikor a pályára kifutnak, a megoldásokat nekik maguknak kell megtalálniuk. Voltam már ilyen helyzetben. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mikor a repülőgép légörvénybe kerül. Akkor az a legrosszabb, ha a pilóta gyorsan össze-vissza nyomogat mindent, pánikmegoldást keres. Számomra a legfontosabb, hogy azt a stabilitást és kontrollált munkát tudjam biztosítani, amellyel reményeim szerint a sima leszállás megoldható lesz. Engem egyfajta gépész szerepre szerződtettek, megoldó emberként kell helyt állnom. A hátralévő öt mérkőzésen annyit lehet tenni, hogy visszaülünk a nyeregbe. Egyáltalán nem látom reménytelennek a helyzetet.

Tobias Christensen sem tudott kibontakozni

Miután a Ferencváros 1-0-ra legyőzte a Vasast, a Kecskeméti TE továbbra is hat pontos különbséggel üldözi a listavezető Fradit. A Vidi kettő pontra van a kiesőhelyen tanyázó Honvédtól.

Szabó István, a KTE hadvezére

- Gratulálok a csapatomnak, hétről-hétre, kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a játékosok úgy, hogy átlagban 20-25 NB I-es mérkőzés van a lábakban. Idejövünk Fehérvárra és nagyon bátran, kezdeményezően merünk játszani. Mi hiszünk bennük, ők hisznek magukban - fogalmazott Szabó István, a Kecskeméti TE trénere. - Nagyon kreatívan játszottunk, nem engedtük kibontakozni a Fehérvárt, főleg az első félidőben. Számítottunk arra, hogy mélységi indításokkal a szélekről befelé indulnak a hazaiak, de gyorsak a mi szélsőhátvédeink is. A cserék után már nem voltam annyira elégedett, mert kicsit visszahúzódtunk, a 2-0 pedig veszélyes eredmény, de összességében megérdemelten nyertünk. Minden tekintetben le a kalappal a csapatom előtt.