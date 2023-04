- Ismét meg kell köszönnöm a szurkolók segítségét, a remek atmoszféra ezúttal is átsegített bennünket a nehéz pillanatokon. Büszke vagyok a srácokra, nagy öröm, hogy ott vagyunk az elődöntőben. Ahogy a korábbi két negyeddöntőn, a kedd esti találkozón sem kezdtünk jól, de a szünetben átbeszéltük a dolgokat, feljavultunk a játék minden elemében. Nem mindig teljesítünk jól, de minden játékos az összes edzésen száz százalékot nyújt, csapatot alkotva kerültünk a négy közé. Nagyon remélem, ez csak az első lépés volt, szeretnénk messzire jutni az idei szezonban – közölte vezetőedzőnk, Alejandro Zubillaga.

Forray Gábor, az alföldiek trénere két éve még a fehérváriakat dirigálta. A verség után sok sikert kívánt korábbi együttesének a folytatáshoz.

- Természetesen gratulálok a Fehérvárnak, mert megérdemelten jutott a legjobb négy közé, egyértelműen bebizonyosodott, hogy ott a helye. Ahogy az előző két mérkőzésen, úgy ezúttal is gratulálok a saját csapatomnak is, hiszen óriási erőket mozgósítottunk. Az első félidőben minden úgy történt, ahogy elterveztük, de nem dobtunk extrán, ha abban a periódusban jobban célzunk, illetve a második negyed végén nem hibázunk, akkor megnyerhettük volna a mérkőzést. Azonban hirtelenjében eladtunk két labdát, valamint háromszor rosszul fejeztük be az akciót, ott ellépett a házigazda. Úgy számoltam, négy másodperc alatt kaptunk 6-8 pontot, ami túl soknak bizonyult. Ez jelentette a fordulópontot, a végén pedig felőröltek bennünket. Kijött a különbség, a hosszabb kispad, a nagyobb fizikum, az atlétikus képességek. Nem érhet rossz szó bennünket, büszke vagyok a játékosaimra. Próbáltam a fiataloknak is lehetőséget adni, ami sikerült is. Megint közel voltunk, nem sokon múlt, de a kritikus pillanatokban az Alba jobban koncentrált, nagyobb nyomást tett ránk, amit nem bírtunk el. Most szünet következik számunkra, aztán folytatjuk a munkát. A Fehérvárnak pedig ott a helye a fináléban.