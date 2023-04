Az Arconic-Alba Fehérvár a hétvégén nem volt érdekelt a Zsíros Tibor Magyar Kupa négyes döntőjében, tehát pihentebben várják a negyeddöntő első, fehérvári összecsapását, mint a kecskeméti lilák. Pedig az alföldiekhez hasonlóan a koronázóvárosiak is úgy készültek a húsvéti hétvégére, hogy pályára lépnek a fővárosi Tüskecsarnokban. Múlt szerdán, az egymeccses negyeddöntőben, a Fejér vármegyeiek azonban hatalmas csatában, 79-75-re kikaptak Szombathelyen, a bajnok otthonában. Az első negyedben remekeltek Alejandro Zubillaga tanítványai, 26-12-re vezettek, félidőben is öt pont volt az előnyünk, aztán a házigazdák felülkerekedtek, a végjátékban higgadtabbak voltak és jutottak a fináléba. A döntőt meg is nyerték, az elődöntőben a Kecskemét, az aranycsata során pedig a Sopron legyőzésével. Főleg utóbbi derbi volt bántóan sima, 92-48-ra nyertek Milos Konakov legényei.

A fehérváriak szerdai ellenfele, a KTE múlt szerdán, Pakson aratott bravúros győzelmet, 87-85-ös sikerrel léptek a Magyar Kupa négyes döntőjébe. Az elődöntőben sokáig jól tartották magukat a Falco ellen, félidőben mindössze három ponttal vezettek a szombathelyiek, az utolsó tíz perce fogytak el az alföldiek, a Falco végül 82-68-ra nyert. A kecskeméti liláknak a vasárnap esti bronzderbi sem hozott boldogságot, 100-77-re bukták el a Szolnok ellenében. A hétvégi ütközetek során már nem számíthattak a montenegrói magasemberre, Milos Borisovra, aki sérülés miatt nem léphet pályára Fehérváron sem, a playoff első randevúján.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét gárdája a hatodik helyen fejezte be a bajnoki alapszakaszt, amivel Forray Gábor – két éve Fehérváron volt vezetőedző - csapata ismételte a korábbi évek gyakorlatát, különösebb gond nélkül kerültek a rájátszásba. Az albások 18-8-as mérleggel, a 3. helyen jutottak az NB I-es pontvadászat következő körébe, az edzőcsere után nagyon elkapták a fonalat, Zubillaga irányításával hét meccset nyertek zsinórban, a megszokott, papírformának számító sikerek mellett arattak bravúros diadalokat. Az utolsó két fordulóban hazai pályán verték megérdemelten a bajnok Falcót, előzőleg pedig a tavalyi kupagyőztes Szolnokot.

A felek kétszer találkoztak az idényben, az első, Gáz utcai derbi egyoldalú párharcot hozott, október végén, a fehérváriak 101-73-ra nyertek, a látogatók már nagyon várták a lefújás pillanatát. Somogyi volt a meccs legeredményesebbje, 21/9 ponttal, Vojvoda 15, Pongó 14/12, Philmore 13/3, DeCosey szintén 13/3, a nem sokkal később távozó amerikai center, Kemp 12 pontot, Ford 11/3 pontot jegyzett. A vendégeknél Dramicanin 16/12, Townes 15/9, Klobucar 13/6, Karahodzic 11 ponttal jelentkezett. Februárban, a Messi istván Sportcsarnokban magabiztosan nyert a Kecskemét, 88-77-re. Ez volt a fehérváriak negyedik veresége zsinórban, ami a német vezetőedző, Matthias Zollner állásába került. A hazaiak legjobbja Borisov (20/12) volt, Karahodzic 15, Townes 14/12, Klobucar 13/6, Wittmann 10/6, Dramicanin 10/3 nyújtott még jó teljesítményt, a vendégeknél Vojvoda 16, Somogyi 15/3, Szabó Zs. 12/6, Pongó Marcell 11 pontot tett a közösbe. Beszédes adat a vendégek akkori teljesítményéről, hogy az utóbbi hetekben kulcsfiguráknak számító amerikai légiósok összesen szereztek 21 pontot - Ford 8/3, DeCosey 7, Diong 4, Philmore 2 -, ami édeskevésnek bizonyult,

Egyértelműen a fehérváriak számítanak a KTE elleni párharc esélyeseinek, ebből következően győzelemmel szeretnék kezdeni a három győzelemig tartó párharcot. A kék-fehérek ezúttal is bíznak lelkes szurkolóik támogatásában, a szurkolók az Olaj és a Szombathely ellen is megtöltötték a Gáz utcai csarnokot, nagyszerű atmoszférát teremtettek.

Somogyi Ádám, a válogatott irányító a nyáron Szombathelyről igazolt Fehérvárra. Múlt szerdán tíz pontot jegyzett korábbi kenyéradója ellen, a KTE elleni negyeddöntőben természetesen bízik a hazai sikerben.

- Egy hete remek hangulatú meccset vívtunk a Falcóval az Aréna Savariában, ami apróságokon múlt. Bosszantott, hogy alig maradtunk alul, sajnos a végére elfáradtunk, nem úgy ment a játék, ahogy korábban, ez a testbeszédünkön is látszott. A házigazdák védekezésére nem tudtunk jól felelni, nem járattuk jól a labdát. Immár a bajnokságra koncentrálunk, szeretnénk nagyon messzire jutni, az első lépést a KTE ellen kell megtennünk. Rutinos, összeszokott csapat, ezzel együtt is nagyon bízom a továbbjutásban - közölte Somogyi Ádám.

A szintén válogatott irányító, a szezonban egyenletes teljesítményt nyújtó Pongó Marcell is bízik a hazai sikerben.

- A KTE ereje az összeszokottságban rejlik, a csapat magja évek óta együtt szerepel. Soha nem könnyű ellenük, hazai pályán és idegenben is kiegyensúlyozott teljesítményre képesek. Ezzel együtt sem tudok mást elképzelni, mint a mi továbbjutásunkat a párharcból - jegyezte meg Pongó Marcell.

A negyeddöntő programja:

Arconic-Alba Fehérvár (3.)–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét (6.)

Április 12.

18.00: Fehérvár–Kecskemét

Április 15.

18.00: Kecskemét–Fehérvár

Április 18.

18.00: Fehérvár–Kecskemét

Április 21. (ha szükséges)

18.00: Kecskemét–Fehérvár

Április 23. (ha szükséges)

17.00: Fehérvár–Kecskemét