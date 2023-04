Múlt szerdán, az első negyeddöntőt 89-82-re nyerték a kék-fehérek a Gáz utcában, szombaton este nagyobb küzdelemben nyertek az Alföldön, 64-62-re. A nyitómeccsen a végjátékban léptek el, azonban az Alföldön a meccs vége volt különösen izgalmas, a hazaiaknak tizenegy másodperce maradt, hogy bevigyék a győztes találatot, de eladták a labdát, így az egyenlítés és a fordítás sem sikerült. Fehérvári szempontból egyik sem volt könnyű mérkőzés, félidőben mindkétszer a kecskeméti lilák vezettek, aztán a lényegesen erősebb játékosállománnyal rendelkező fehérváriak behúzták a találkozót. Az első, fehérvári derbin az albások legeredményesebbje Philmore volt, 18 ponttal, az ismét csereként pályára lépő Vojvoda eggyel kevesebbet jegyzett. Megoszlottak a fehérvári pontok, a kezdő ötös minden tagja elérte a tíz egységet, az ellenfél legjobbja Kucsera Dániel volt (26/21), üres helyzetekből mindig betalált. Az amerikai irányító, Townes 17/6, a szlovén Klobucar pedig 12/6 ponttal jelentkezett. A hétvégi meccsen a Fejér vármegyeieknél a hátvéd, Vojvoda szerezte a legtöbb pontot (15/12), Pongó Marcell is tíz fölé került, 13/6 ponttal. A koronázóvárosiak célja nem lehet más, mint a harmadik győzelem megszerzése a keddi összecsapáson.

A saját nevelésű hátvéd, Takács Milán szerint a szurkolók támogatása Kecskeméten is sokat jelentett. „Sokan eljöttek a hétvégi, idegenbeli meccsre is, buzdításuk fontos volt, hozzásegítettek bennünket a győzelemhez. Számítottunk arra, hogy nehéz meccs lesz, így is történt, végig szoros, kiegyenlített volt a küzdelem. A kulcsfontosságú szituációkban megtaláltuk a jó helyzeteket. Reméljük, hogy kedden, hazai pályán lezárhatjuk a párharcot."

Az irányító, Pongó Marcell is reméli, kedden, hazai pályán megszerezik a harmadik győzelmet.

– Mindkét összecsapásunk kiélezett volt a KTE ellen, amire számítottunk is, hiszen rutinos, összeszokott csapattal találkozunk a rájátszás első körében. Ezzel együtt is jobbak vagyunk a riválisnál. Fontos lenne a következő mérkőzésen lezárni az elődöntőt, aztán megkezdeni a felkészülést a további küzdelmekre.