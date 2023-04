Ferencvárosi TC - MOL Fehérvár FC 2-2 (0-1)

Groupama Aréna, 12 079 néző. Vezette: Bogár (Szert, Georgiou)

FTC: Dibusz - Botka (Lisztes, a szünetben), Abena, Knoester, Kovacevic, Sagal - Esiti (Baráth P., a szünetben), Vécsei - Gojak (Nguen, 55.), Zachariassen - Traore. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - D. Flores, Christensen (Makareno, 70.) - Kastrati (Larsen, 85.), Dárdai (Pokorny, 70.), Schön (Nego, 85.) - Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Lisztes (59., 70.) ill. Stopira (7.), Makarenko (79.)

Sárga lap: Botka (27.), Kovacevic (40.) Bogdán (65.) ill. Dárdai (9.), Stopira (76.), Nego (92.)

Volt minden a Goupamában, mint a búcsúban. Kautzky Armand színművész Fradi-verset olvasott fel - nem a leglíraibb fajtából, míg egy trombitás a Fradi-indulót pufogtatta el. A hazaiak totemállata, a sas is szárnyra kapott, miközben a zöld-fehér drukkerek abban bíztak, kedvenceik újra rátalálnak a diadalok útjára. Mondjuk, a Ferencváros így is magabiztosan vezeti a tabellát, s készülhet az újabb bajnokavatásra, azonban érezni lehetett az Üllői úti levegőben: a kiesés elől menekülő Vidinek mégis volt keresnivalója.

Három belső védővel, nagy elánnal, s az új szerzemény, Ángelo Sagallal a kezdőben esett neki a Vidinek az FTC. Sagal a második percben villant is, 17 méterről ballal küldte a bal alsó felé a labdát, Kovácsnak kellett nagyot védenie. Traoré az oldalhálót trafálta telibe. A hetedik percben az első fehérvári szöglet örömmámorba repítette a Vidi szurkolóit, s elcsendesítette a nagymellényű hazai híveket. Dárdai küldött be jól egy szögletet a bal oldalról, a csapatkapitányi karszalagot a térdműtéten átesett Fiola Attilától megöröklő Stopira robbant be, s bólintott közelről a bal sarokba, 0-1. A vendégek vezető találata után is nyomott a Ferencváros, előbb Schön mentett nagyot Traoré elől, majd Zachariassen bombázott a kapu mellé tiszta helyzetben. A Fradi chilei szélsője, Sagal rendre megverte Besét a bal oldalon, veszélyes beadásokkal próbálta kihagyhatatlan helyzetbe hozni társait - ezekről lemaradtak -, de ő is célba vette a kaput, csak épp elvétette. A félidő derekán megint Sagaltól érkezett a labda, Csongvai előzte meg Zachariassent. A Vidi nehezen jutott el az FTC kapujáig, dadogott a labda a támadások során. Nem ült le a meccs, Zachariassen mellé durrantott, majd a fehérváriak puskáztak el egy lehetőséget, erre válaszul Zachariassen ajtó-ablak helyzetben találta el a bal kapufát. Flores indításából Schön iramodott meg, de az előtte elfekvő Botka lábába vezette a labdát, majd Gojak ívelését Traoré fejelte a keresztléc fölé. Feszült volt a meccs, igazi rangadó. A játékész hajrájában egy-egy előrevágott labdából próbált apu közelébe kerülni a Vidi, míg Sagal ívelését kellett szögletre tornáznia Kovács Dánielnek. Már a szünetet várták a ferencvárosiak, mikor Heister szerzett labdát s indította Kodrót. A leshatárról bosnyák csatár lövését védte Dibusz, Schön Szabolcs azonban a hálóba vágta a labdát. Azonban hosszas videózás után mégsem adták meg a gólt - harminc centi híja volt...

Kenan Kodro (balra) egyszer került helyzetbe

Fotós: Koncz Márton / Forrás: Nemzeti Sport

Csercseszov-mester az 55. percig hármat is cserélt, de kép nem változott. A Fradi dominált, a Vidi szervezetten védekezett, s olykor felfejlődött, egy ilyen alkalomkor bombázott Flores a kapu fölé. Aztán az 59. percben egyenlítettek a hazaiak, egy balról érkező centerezésre Lisztes Krisztián érkezett, 1-1. A 17 éves Lisztes a mennybe ment, a 70. percben Csongvai adta el csúnyán a labdát a tizenhatoson belül, Traoré középre passzolt, Lisztesnek nem volt nehéz dolga, 2-1. Nagy kedvvel, veszélyesen futballozott a Fradi, mégis a lelkes, harcos Vidi talált be! A 79. percben Heister adott középre, a csereként beállt ukrán, Jehven Makarenko pedig a hálóba fejelt, 2-2. Az utolsó percekben öt védővel igyekezett őrizni a döntetlent a Vidi, a Fradi így is betalált, Nguen azonban kézzel sodorta a labdát a kapuba. Tartotta az eredményt a MOL Fehérvár FC, amiért elutazott az Üllői útra, elhozta - az egy pontot.