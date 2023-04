A törökországi Ankarában a kvalifikáción túljutott, azonban a döntőbe már nem tudta beverekedni magát, egy héttel később, a budapesti világkupa-állomáson azonban a selejtezőn sem jutott túl a korábbi világkupa-győztes, csapatban világ- és Európa-bajnok Alekszejev Tamara.

A 34 esztendős öttusázó elkeseredetten tért vissza otthonába, már pici gyermekével vigasztalódik, s közben töpreng, min is kellene javítani a jövőben. Mert tovább harcol az álmaiért.

- A vívással volt sajnos probléma, ami egyébként a legerősebb számom. Igazából nem is tudom, hogy mi történt... - tekintett vissza a budapesti eseményekre az Alba Öttusa SE öttusázója, Alekszejev Tamara. - Fejben ott voltam, de nem tudtam kivitelezni azokat a dolgokat, amiket meg tudok csinálni. Lehet, hogy sok volt a kihagyás az utóbbi időben és vissza kell szokjam a versenyritmusba. Nem az volt a baj, hogy túlizgultam volna, sőt, ellenkezőleg, inkább túl nyugodt voltam. Éreztem, hogy fizikálisan rendben vagyok. A lövészetem is jobban ment már azután, hogy újra a régi pisztolyomat kezdtem el használni. A kombinált számmal eddig mindig hátracsúsztam, most azonban előrejöttem öt helyet, de nem volt elég, mert a vívásom annyira gyenge volt.

Pedig talán méginkább hangsúlyos szám lett az öttusában a vívás, mint korábban, a régi versenyrendszerben. Aki sokat hibázik a páston, nagy hátrányba kerül.

- Korábban is sokat ért a vívás, de most, hogy kétszer is tovább kell jutni egy rostán, háromszor kell futni, még értékesebb szám lett. Vagyis elengedhetetlen a jó vívás, mert ha valaki ront, sokkal többet kell melózni, hogy felkapaszkodjon, és ez rengeteg energiát emészt fel. Aki jól vív, nem futja ki magát, tud pihenni a döntőre - mondta Tamara. - El vagyok keseredve, mert úgy tűnik, így a szezonomnak is vége van. Nem valószínű, hogy az Európa-bajnokságon és világbajnokságon én indulhatok így. Nem tudom azt sem, hogy a szófiai világkupára mehetek-e, a budapesti verseny után dől el. Ott még talán lesz egy lehetőségem, élnem kell vele. Nem adom fel! Ezt az évet még megcsinálom, jövőre pedig meg kell nyernem mindent, mert célom, hogy ott legyek Párizsban az olimpián.