Két magyar hölgy indult az ankarai világkupán, s mind a ketten tovább is léptek a selejtezőből. Az elődöntő rangsoroló vívásán a MAFC versenyzője, Réti Kamilla, valamint az Alba Öttusa SE kiválósága, Alekszejev Tamara is brillírozott. Megállíthatatlanok voltak, a tavalyi ankarai vk-futam győztese, Réti végig stabilan, magabiztosan mozgott a páston, 24 nyert asszót tudhatott maga mögött, az élről várja a délutáni folytatást. Alekszejev Tamara is hozta a formáját, ám a szövetéségi kapitány, Martinek János szerint a végére kicsit elfáradt. Így is 22 szúrt tussal összesítésben és a csoportjában is a 3. helyen áll.

Az elődöntő további programja (a UIPM TV élőben közvetíti):

15:05 – Bónuszvívás

‍16:15 – Úszás

‍17:05 – Laser Run