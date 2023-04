A fehérvári és a magyar jégkorong is régóta várt már a hokisok új otthonára, amely egy ideje már épül a Budai úton. Sőt, külsőleg és belsőleg is egyre jobban aréna jelleget ölt az épület, június végére pedig a tervek szerint teljesen lég-, és beázásmentes lesz az építmény, az év végére pedig teljesen elkészülhet a multifunkcionális csarnok. Amennyiben az együttes jövőre is bejut a rájátszásba, az ellenfeleket már az új létesítményben fogadhatja.

A közelmúltban a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata szezonzáró eseményt rendezett a városházán, ahol a kérdések nagy része az új csarnokról és az átköltözésről szólt. A szurkolók kérése az volt, hogy a következő időszakokban lehetne-e bejárásokat szervezni, hiszen sokan kíváncsiak az építkezés jelenlegi állapotára is. A fehérvári klub pedig gyorsan lépett, a kivitelező Market Zrt-vel karöltve bejárást szervezett, az első turnusban harminc szerencsést sorsoltak ki. A szurkolók április elsején, szombaton tekinthették meg a kék-fehérek új otthonát, az eseményen a kivitelezőn kívül jelen volt Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke, valamint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is.

A bejárásról készült galériát a klub honlapján tekinthetik meg.