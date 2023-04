Dunaújvárosi KKA – Praktiker-Vác

34-31 (16-16)

K&H Liga., 21. forduló. Dunaújváros, 300 néző. V: Felhő, Öcsi.

DKKA: Bartulovic – Arany 3, Krupják-Molnár, Szalai B. 4, Nick 1, Poczetnyik 10, Kazai 2. Csere: Oguntoye (kapus), Weisheitel 2, Horváth Petra 3, Farkas J. 9 (5), Fodor N., Lakatos P. Edző: Rapatyi Tamás

Vác: Csizmadia F. – Diószegi 2, Ballai B. 4, Kuczora 11 (5), Helembai 7, Marincsák 5, Schatzl Natalie. Csere: Bukovszky, Pásztor B. (kapusok), Ferenczy F., Kovalcsik J. 1, Ballai A. 1, Kurucz. Edző: Herbert Gábor.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 8/5

Hatalmas küzdelem jellemezte a találkozót, a Vác többször is ellépett néhány góllal, de a Kohász csapat- és egyéni szinten is remek teljesítményt nyújtva mindig visszajött a meccsbe. A házigazdát az sem zavarta meg, hogy a végjátékban beázott a csarnok az időközben kerekedő felhőszakadás miatt, és percekig takarítani kellett a pályát. Csak az utolsó percben dőlt el a találkozó, a DKKA rendkívül fontos két pontot szerzett, amivel megerősítette nyolcadik helyét a bajnoki tabellán.

– Ismét egységes csapatjátékot nyújtottunk, játékosaim igyekeztek egymás hibáit javítani, ez segített hozzá bennünket a győzelemhez. A Vác többet hibázott, amit ki tudtunk használni. Nagy utat tettünk meg a bajnokság kezdete óta, úgy érzem, most jó irányba tartunk, a hátralévő mérkőzéseken ezt szeretnénk folytatni – mondta Rapatyi Tamás, a Kohász vezetőedzője.