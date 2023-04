A Koronázók folyamatosan jelentik be a szerződéshosszabbításokat és az új igazolásokat. Az amerikaifutball-csapat edzői stáb Hanó Péterrel bővült, a 2017 óta Fehérváron dolgozó tréner lesz a csapat defensive back/special koordinator edzője.

A játékoskeretben új erősítést jelenthet majd Németh Marci. A 32 éves safety a Budapest Cowbells csapatától érkezik.

Benedek László 2021-ben már szerepelt az Enthroners mezében az osztrák bajnokságban, most véglegesen visszatér Székesfehérvárra a fiatal elkapó.

Az Enthroners rúgója, Szőke Péter szerződést hosszabbított, valamint Fehér Péter is marad a fehérváriak defense falában. Filep László az offense fal stabil tagja lesz a következő idényben is.

A First Field európai elitmezőnyt fogad a nyáron

Forrás: Ferencz Balázs

A Berlin Thunders elleni szezonnyitóra nem csupán a csapat, de a Takarodó úti stadion, a First Field is gőzerővel készül. Elkészült a napos oldali lelátó felújítása, valamint az egyik kapu mögé is telepítettek egy tribünrendszert a városgondnokság munkatársai.

Látványos alkotás hirdeti majd a fehérváriak hovatartozását a Eurpean League-ben. A Szent Korona alumíniumból készült hatalmas mása került a Takarodó út felőli kapu mögé.