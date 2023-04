Egyáltalán nem olyan viharosan indult a találkozó, mint március elején. Nem potyogtak a Puskás-gólok a mérkőzés elején, ellenben záporoztak a sárga lapok. A lendületes kezdés a vendégeknél most nem is annyira volt benne a levegőben, tekintettel arra, hogy a kupakudarc után helyére kell tennie magát a társaságnak. A PAFC „helye” két éve a dobogón van a végelszámolásnál, ám ehhez a fordulót az ötödik helyen kezdő felcsútiaknak a Debrecent is maguk mögé kell utasítaniuk. Az első félidőben a 35. perc környékén adódott két nagy ziccer a házigazda előtt: Markek mindkét alkalommal nagyot védett. A fordulás után is többet tett a Loki a vezetés megszerzéséért, a 64. percben a 19 éves nigériai Ojediran kis híján betalált Markek kapujába, majd Babunski is mellé durrantott. Persze, ha korábban Puljic jobban reagál le egy, az ötösön belül elé hulló labdát, akkor a Loki már az egyenlítésért kellett volna, hogy támadjon.

A 76. percben a Puskás védelme majdnem összehozta a kihagyhatatlant a DVSC-nek, Egy rosszul hazagurított labda után Spandler első ránézésre buktatta Varga Kevint a tizenhatoson belül, ám a VAR révén kiderült a bekk hozzá sem ért a támadóhoz, aki sárga lapot kapott, a PAFC pedig szabadrúgást. A hajrára Colleyt, és Zahedit is bevetette Hornyák Zsolt, és az iráni lett a kulcs a győzelemhez. Meg a növekvő feszültség, amit Ferenczi rosszul viselt, és rendes játékidő végén kiálítatta magát. A hat perces hosszabbításban Ormonde-Ottewill bal oldali beadását remekül fejelte a kapuba Zahedi, 0-1. A három pont megszerzéséhez a meccs legvégén Markek bravúrja is kellett!

Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)

OTP Bank Liga, 27. forduló. Debrecen, 3726 néző. Vezette: Bognár (Vígh-Tarsonyi, Horváth Z.)

DVSC: Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Loncar, Ferenczi - Manrique, Ojediran - Varga K. (Kyziridis 81.), Dzsudzsák (, Szécsi (Bódi 66.) - Do. Babunski (Mance 81.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Puskás: Markek - Szolnoki, Golla, Spandler, Ormonde-Ottewill - Favorov - Batik, Komáromi (Corbu 66.), Levi - Gruber (Zahedi 84.), Puljic (Colley 81.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Zahedi (90+4.)

Sárga lap: Manrique (23.), Ojediran (27.), Dreskovic (71.), Varga K. (77.), Ferenczi (89.), ill. Favorov (11.), Komáromi (26.), Golla (49.)

Piros lap: Ferenczi (89.)