Ebben a körben az első két csapat bejut egyenes ágon a szuperdöntőbe, míg a harmadik és a negyedik helyezett az athéni fordulóban harcol tovább majd tétre menőleg. Bíró Attila lányai Görögország ellen kezdenek Hollandiában kedd este 20.30-kor. A keretben két dunaújvárosi pólós lesz ott, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine is medencébe ugrik Rotterdamban.

– A lényeg, hogy felszabadultan játsszunk. Most vannak olyan játékosok is a csapatban, akik eddig nem kaptak nagy szerepet, itt viszont komolyabb lehetőséghez juthatnak. Ezen a tornán az számít leginkább, hogy a fiatalok összeszokjanak a többiekkel, tanuljanak. Videózunk napi kétszer, ha megcsinálják a játékosok azt, amit megbeszélünk ilyenkor, akkor úgy gondolom, simán nyerünk a görögök ellen. Ha véletlenül mégsem győzünk, az sem baj, hiszen nem most kell formában lenni, hanem a világbajnokságon – tekintett a torna elé Bíró Attila a szövetség honlapján.