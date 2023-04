A négyes döntőt a világ legjobbjaival felálló Mataró ellen kezdte meg pénteken a DFVE. Mihók Attila együttese bár kicsit bátortalanul kezdett, de később nem szakadt le túlságosan a spanyoloktól, végig 3-4 gólon belül tartotta magát, végül a Keszthelyi-Nagy Ritéval felálló Mataró 12-9-re nyert és jutott be a fináléba (ahol végül a Sabadell egy góllal nyert).

– Az elődöntővel nem volt különösebben probléma, megbeszéltük, hogy elsősorban a lefordulásaikat szeretnénk kiküszöbölni. Ez az egyik legnagyobb erősségük ebben a szezonban, ezeket próbáltuk elkerülni, hiszen ha nem tesszük, akár nagyobb vereségbe is bele szaladhattunk volna – kezdte lapunknak a négyes döntő értékelését Garda Krisztina. – Ez sikerült, hiszen egyetlenegy lefordulás gólt sem kaptunk. Összességében talán három olyan találatot kaptunk, ami kicsit bosszantó volt. Azokat elkerülhettünk volna, ahogy az első negyedben pedig támadhattunk volna bátrabban. Ez később már javult, rájöttünk, hogy lövésből lesz a gól. Ettől a Matarótól ki lehet kapni három góllal, ez minimum reális, de inkább még annál is jobb eredmény.

Sajnos a harmadik helyért zajló csatát is rosszul kezdte a Dunaújváros, 5-1-re is vezetett az Ekipe. Később összekapta magát a DFVE, és bár a harmadik negyedben nem talált be a Fejér megyei alakulat, az utolsó nyolc percet megnyerve 12-8-ra zárkózott fel. A fiatal újvárosi csapattól a BL-ben elért negyedik hely nagyszerű eredmény.

– A bronzmérkőzésen szerintem nem voltunk annyira precízek és összeszedettek, amennyire pénteken voltunk. Sajnos az elején megint ellépett az ellenfél az elődöntőhöz hasonlóan, sőt most még jobban. Ezúttal is azok a játékosok lőtték a gólokat a túloldalon, akikkel kapcsolatban előzetesen beszéltük, hogy figyelni kell rájuk. A találkozó elején már kialakult egy kicsit nagyobb különbség a két csapat között, amit a folytatásban nyilván tartottak, mi pedig próbáltuk kisebb-nagyobb sikerrel feljebb zárkózni. Egy nagyon nagy tanulság és tapasztalat, valamint egyben élmény is volt ez a négyes döntő a csapatnak. A Sabadell-Mataró döntő nézőként még számomra is nagyszerű élmény volt, teltházas, nagyszerű hangulat uralkodott a csarnokban. Remélem a csapatnak is hasznára válik az idei BL-menetelés, testközelből, top játékosok ellen tapasztalhatták meg a vízilabda csínját-bínját.