Hat fordulóval a vége előtt élesedik a küzdelem az OTP Bank Ligában, ezért aligha lehet bármely csapat sorsolását könnyűnek tekinteni. A Puskás Akadémia május végéig jellemzően a tabella második feléhez, vagy inkább alsó harmadához tartozó gárdák ellen meccsel. Az aktuális ellenfél, a Mezőkövesd négy pontra van a már kiesést jelentő 11. helytől, legutóbbi két meccsét pedig elbukta. A Deberecen elleni egy gólos vereség nem meglepetés, de a sereghajtó Vasas 4-1-es győzelme már az volt.

- A Vasas elleni mérkőzésükből nem szabad kiindulni, hiszen nagyon ritka náluk, hogy négygólos vereséget szenvednek - szögezte le Markek Tamás a Puskás kapusa, aki óriási bravúrral járult hozzá a DVSC 1-0-ás legyőzéséhez. - A Kövesd teljesen más játékot játszik, mint a Debrecen, amely sokkal inkább erőlteti a kombinatív játékot. A kövesdiek főként a stabil védekezésből vezetett kontrákkal operálnak, ezért várhatóan kevesebbszer kell majd közbeavatkoznom, ezt az is alátámasztja, hogy az egymás elleni meccseinken általában egy-két találatnál ritkán esik több. Mivel minden bizonnyal sok lesz a gyors ellentámadás, kiemelten kell majd figyelnem az egy-egyekre, a beadásokra, de a középpályásaik részéről távoli lövésekre is számítanom kell, nem beszélve a rögzített szituációkról, amelyeknél nagyon magabiztosnak kell majd lennem. Mindig a sebzett oroszlán a legveszélyesebb, egészen biztos, hogy nagyon motiváltak lesznek. Az életükért küzdenek, erre számítanunk kell, de nekünk is vannak céljaink, nekünk is van motivációnk, ebben a tudatban kell kifutnunk a pályára. Nagyon fontos, hogy az első perctől érezzék, hogy mi vagyunk hazai pályán, nekünk kell dominálnunk, és lehetőleg az első helyzeteink egyikéből gólt kell szereznünk. Ha ez sikerül, az magabiztosságot adhat a csapatnak, az pedig sokat segíthet abban, hogy a miénk legyen a három pont.

A PAFC a tabella ötödik helyéről várja a vasárnapi összecsapást, sűrű előtte az egy-egy pontra lévő DVSC, és Paks által alkotott közvetlen riválisok mezőnye.