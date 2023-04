Aki jelen volt, vagy a képernyőn tekintette meg a bajnoki finálét a végén csettinthetett, mert a találkozó jó propagandája volt a sportágnak. Talán egy valami hiányzott, a hazai siker, amely megkoronázhatta volna ezt a röplabda ünnepet.

A MÁV Előre SC-Foxconn újonc csapatként hihetetlen magasságokba jutott, de a VOK-ban nem tudta érvényesíteni a pályaelőnyét. Ennek több oka volt, de elsősorban a rutintalanságot említenénk, hiszen a kék-fehérek játékoskerete tagjainak nem volt még részük abban, hogy döntőt játszanak, valamint igencsak beárnyékolta az összecsapást a Loki ásza, Pesti Marcell balszerencsés bokasérülése. A válogatott feladó-átló éppen a legrosszabb periódusban dőlt ki, és ez láthatóan megzavarta a társakat. Csak abban lehet bízni, hogy a következő mérkőzésre rendbe fog jönni a lába.

Nézzük a mérkőzést. Lendületesen indított a MÁV Előre SC-Foxconn, megvolt a gárdában a tűz, amelyet segített a hazai atmoszféra is, és lelkesen, helyenként jól is játszottak. Mindez a végére kissé alábbhagyott, és mintha el is fáradtak volna a legények.

Mindenesetre Dávid Zoltán a fehérváriak szakvezetője elég markáns véleményt fogalmazott meg a meccs befejezése után.

- Elfogyott a lendületünk, a Kaposvár magabiztosan uralta a pályát, a játék minden egyes elemében jobbak voltak nálunk. Számomra nem probléma, hogy kikapunk, de azt nem szeretem, ha ilyen módon szenvedünk vereséget. Nyilván Pesti Marcell sérülése nem könnyítette meg a helyzetünket, nem nagyon találtuk az állásokban magunkat, a side-outjainkat nem tudtuk befejezni, és be se tudtuk fogadni a labdát. Lesz miből építkezni előre, ennyivel volt sokkal jobb a Kaposvár. Nem esünk kétségbe Pesti kiesése miatt, van egy Szabó Vilmosunk, és egy Bibók Balázsunk, megpróbáljuk befoltozni a lyukakat, aztán harcolunk a végsőkig. Nem hiszem azt, hogy még egyszer tudunk ilyen rosszul játszani, nagy valószínűséggel stressz is volt a fiúkban.