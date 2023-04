Forray Gábor mindig hazatér a koronázóvárosba. Ugyan Budapesten született, de Fehérváron gyerekeskedett, itt nőtt fel, a nején és két lányán kívül itt él minden családtagja. Anno a Gáz utcai csarnokban gyakorlatilag több időt töltött, mint az iskolában, suli után estig pattogtatott a palánk alatt. Itt lett sportoló, két évvel ezelőtt, a 2020-21-es idényben vezetőedzőként is tevékenykedett a kék-fehéreknél. A csapat az 5. helyen zárta a bajnokságot – a DEAC ellen egylabdás meccsen maradtak alul a Hajdúságban -, nem jutottak a négy közé, a vezetők nem hosszabbították meg a szerződését. Kecskeméten alapított családot, immár hét éve – leszámítva a fehérvári és egy rövid, jászberényi kitérőt – dirigálja az alföldi lilákat. Továbbra is szurkol anyaegyesületének, az Albának. Persze nem szerda este, a negyeddöntő első mérkőzésén.

- Nem mi vagyunk a párharc esélyesei, az Alba támadásban a legkreatívabb csapat az élvonalban, ők rendelkeznek a legtöbb olyan játékossal, akik egyedül is képesek meccseket eldönteni. Több olyan kosaras is szerepel Fehérváron, akik gyakorlatilag a semmiből is képesek kosarat szerezni, magánakciókból is kreálnak maguknak helyzeteket. A mezőnyben szereplő hazai hármas, az irányítóként bevethető Pongó Marcell, Somogyi Ádám, valamint a döntően hátvédként szereplő csapatkapitány, Vojvoda Dávid a magyar kosárlabda nagy értéke. A légiósok közül leginkább DeCosey képes remekül bontani az ellenfelet. Persze, a két center, Philmore és Ford is intelligens, iskolázott kosárlabdázó. Valamint egyre jobb teljesítményt nyújt, szintén a palánk alatt Mbacke Diong is, aki jól ugrik és szedi a lepattanókat. A légiósok kiválasztása jól sikerült, egységes együttes a Fehérvár, Takács Milán nem dobógép, de támadásban is használható, védekezésben kimondottan erőssége az együttesnek, a fizikuma és a hozzáállása miatt, a padról érkezve egyértelműen helye van a csapatban. Balsay Ádám szintén rendkívül tehetséges, jó keze van és atlétikus, azonban ő az általam vártnál kevesebb szóhoz jut az idényben.

A saját csapatával kapcsolatban Forray említi, a reméltnél jobb teljesítménnyel kerültek a nyolc közé, valamint a kupában a negyeddöntőbe. Egy éve a 7. helyen jutottak a playoffba, most a hatodik pozíciót foglalták el az alapszakasz zárásakor.

- Tavaly 13 győzelemmel és ugyanennyi vereséggel léptünk a következő körbe, most 15-11-es mérleget produkáltunk, ami komoly előrelépést jelent. A 2021-22-es idényből hat meccs ment el, amikor ismét átvettem a KTE irányítását, a hetedik helyen zártunk kora tavasszal, majd a rájátszásban megvertük a Szolnokot, ami elképesztő bravúr volt, végül a bronzcsatára elfogytunk, két légiósunk maradt, az Alba ellen nem volt esélyünk, a negyedik helyen zártuk a bajnokságot. Talán mondanom sem kell, ezzel ezúttal is kiegyeznék, ám a negyeddöntőben kevés esélyünk van a fehérváriak ellen. A tavalyi idény emlékezetes volt, lévén a Magyar Kupában bronzérmesek lettünk, ott megelőztük az albásokat, magabiztosan nyertünk a debreceni helyosztón.

Az idei bajnokság rájátszását egy pozícióval jobb helyről kezdik, mint tavaly, azonban a szakvezető szerint egy lényegesen erősebb gárdával találkoznak, mint egy esztendeje.

- Tavaly tavasszal az Olajbányász megnyerte a Magyar Kupát, azonban nem sokkal később ellenünk elvesztették a bajnoki negyeddöntőt. Úgy gondolom, a mostani Alba jóval kiegyensúlyozottabb, mint a tavalyi Szolnok volt. Alejandro Zubillaga az utóbbi évek legerősebb, fehérvári csapatával dolgozik. A bajnokság elsőszámú esélyese nálam a Fehérvár, még akkor is, ha a kupa negyeddöntőjében kikaptak a Falco ellen, idegenben. Előzőleg, a Gáz utcában legyőzték a szombathelyieket, valamint a szolnokiakat is, ami nem a véletlen műve. Zubillaga – akivel egy éven át közösen dolgoztam az Alba Regia Sportcsarnokban, a másodedzőm volt – intelligens edző, nagy erénye, hogy engedi játszani a csapatot. Változott a felfogás, hagyja, hogy a fiúk nyugodtan kosárlabdázzanak, az erényeiknek megfelelően teljesítsenek. Nem akarja azt a rendszert rájuk erőltetni, ami az utóbbi időszakban szemmel láthatóan már nem működött. Fontos, hogy azt tartja pályán, aki jól teljesít, nem cserél bele a meccsbe feleslegesen. Ugyanis bármilyen jó játékos valaki, a kispadról nem képes kosarat dobni. Úgy gondolom, az Alba és a Falco most a legerősebb, de ott van közvetlenül mellettük a Szolnok is, a piros-feketéket sem lehet leírni soha. Abban biztos vagyok, hogy az érmeket az említett, három gárda játékosai nyerik, a többiek tisztes távolságból követik őket. Mi is, ami persze nem jelenti, hogy feladjuk, ugyanis kimondottan szeretjük a kihívásokat. Úgy gondolom, számunkra a szombati, hazai meccs lesz a legfontosabb, a szerdai, fehérvári derbin minden a hazaiak mellett szól. Ha nem a Falcót kapják egy hete a kupa egymeccses negyeddöntőjében, biztosan messzire jutottak volna az MK-ban is. Ez a párharc volt a legkiegyenlítettebb és legmagasabb nívójú, a budapesti finálé előtt.

Amit végül a Falco nyert magabiztosan, elporolva a KTE, a fináléban pedig a Sopron együttesét. A kecskemétiek nem voltak csalódottak.

- Az is nagy dolog, hogy bejutottunk a négyes döntőbe, ehhez a Paksot kellett legyőznünk idegenben, 87-85-re diadalmaskodtunk. A Falco ellen az utolsó tíz percig jól tartottuk magunkat, a végére elfogytunk, a sárga-feketék tízpontos előnyt építettek, amit megőriztek a végéig. A harmadik negyedben még volt reális esélyünk a győzelemre, azonban hirtelen három labdát eladtunk, amit a rivális megbosszult. Látva a döntő eredményét, a Sopront 44 pontos különbséggel verték a vasiak, mi megtettük a magunkét. A zárónapon, a bronzmeccsen nem bírtuk a tempót a Szolnokkal, utóbbi derbi nem volt szoros, 100-77-re kikaptunk, végig jobb volt az ellenfél. Mindkét derbin a jobbik nyert, érvényesült a nagyobb tudás. Ami bennünk volt, azt kihoztuk magunkból. Ahogy mondani szokták, kijut a jóból, zsinórban a három legerősebb gárdával találkozunk, szombaton Falco, vasárnap Olaj, most szerdán pedig Alba.

Azt mondja, mindig örömmel jön haza, Fehérvárra. Nyolc éve dolgozik vezetőedzőként az élvonalban, közel háromszáz meccse van a legmagasabb osztályban. Figyeli a fehérváriak eredményeit, szurkol az Albának. Persze, nem az egymás elleni meccseken.

- Arra büszke vagyok, hogy az Alba vezetőedzője lehettem, azt viszont sajnálom, hogy csak egy esztendőn át. Kiszámoltam, az utóbbi öt évben hét szakvezető irányította a Fehérvárt, én vagyok az egyetlen, aki teljes szezon végigcsinált, a többi idény során mindig történt váltás a kispadon. Dzunic Branislav 2018 decemberében távozott, érkezett a spanyol Jesus Ramirez, utána három meccsen át Pető Ákos dirigált, majd az izraeli Arie Shivek érkezett, 2020 elején, azonban a bajnokság a pandémia miatt megállt. Ezen a nyáron szerződtettek engem, végigment a következő idény, 2021 nyarán igazolták le a szlovén Dejan Mihevcet, aki nem sokáig maradt, másfél éve érkezett Matthias Zollner, akit két hónapja váltott Zubillaga. Persze, ez már történelem, de ha két éve, a DEAC elleni negyeddöntő során nem kapunk ki a mindent eldöntő, ötödik derbin, egylabdás meccsen Debrecenben, talán még mindig én vagyok az Alba vezetőedzője. Az alapszakaszt az 5. helyen zártuk, pályahátránnyal kezdtünk a hajdúságiak ellen, mégis 2-0-ra vezettünk a párharcban, azonban a folytatásban háromszor kikaptunk. Pechesek voltunk, sérülés és betegség miatt nem számíthattam Esa Ahmad, Ron Curry, John Gillon, Luka Markovic és Csorvási Milán játékára. Kevesen maradtunk.

Visszatérve a jelenbe, Forray szerint jelenlegi együttesének erőssége, hogy pontosan felkészülnek az ellenfelekből, ott igyekeznek támadni a riválist, ahol a leginkább sebezhető. Mondjuk az Albának sok gyenge pontja nincs.

- Irányítóban az amerikai Marcos Townes biztos pont, miként a másfél éve a kecskemétieket erősíti a balkezes, szlovén Klobucar, aki szintén megbízható, hátvédként és bedobóként is bevethető. A fiatalszabály miatt Ivkovic Milán szerepel a kezdőcsapatban, erőcsatárként a szerb Rastko Dramicanin, centerként pedig Kemal Karahodzic számít meghatározónak, hosszú esztendők óta. Az irányító, a fehérvári születésű és nevelésű Wittmann Krisztián is hozzátesz a csapat teljesítményéhez. Sajnos a szintén veterán, 37 éves Milos Borisov sérült, ujjtöréssel már meg is műtötték, rá nem számíthattunk a kupadöntőben sem. A fiatalok közül a center, Kiss Dávid, valamint Kucsera bevethető, utóbbi szintén akadémista.