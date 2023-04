A fehérvári kék-fehérek remekül kezdtek a szerdai esti rangadón, negyven drukker teljesítette a szakvezető, Alejandro Zubillaga kérését, elutaztak Vasba és teli torokból bíztatták a kedvenceket. Hét győztes bajnoki után szerepeltek Szombathelyen a koronázóvárosiak, természetesen szerették volna folytatni a jó sorozatot, a meccs tétje ezúttal a négyes döntőbe kerülés volt a Zsíros Tibor Magyar Kupában. Az első negyedet 26-12-re nyerték, a második tíz perc során olvadt az előnyük, de így is ötpontos előnnyel vonultak a nagyszünetre. A Falco folyamatosan dolgozta le hátrányát, aztán a vezetést is átvette, majd a vendégek kerültek szolid előnybe, fél óra elteltével 61-60-ra vezettek. A végjátékban jobban dobtak a hazaiak, akik végül négy ponttal győztek, ők léphetnek pályára a hétvégén, a Tüskecsarnokban.

- Először is szeretnék gratulálni Milosnak, aki az elmúlt két szezonban remek munkát végez. A szurkolóknak is jár a köszönet, mert óriás hangulat volt. Elsősorban a fehérváriaknak, akik elkísértek minket és támogattak, de kijár a gratuláció a Falco drukkereinek is, hiszen nem mindig játszhatunk ilyen atmoszférában. Az első negyedben nagyon jól kezdtünk, jól járt a labda, jó volt a játék, ez főleg a stabil védekezésből indult. Amikor a Szombathely védekezést váltott, nem jól reagáltunk. Többször megállt a labda, így nem ritmusból támadtunk, megváltozott a játék képe. A második és harmadik negyedben még tartottuk magunkat, de látható volt, hogy nem úgy megy a támadójáték, ahogy azt elterveztük, a Falco taktikája lassított minket. A házigazda jobban játszott ebben a periódusban, néha nehézen sikerült kosarat szereznünk. Mondtam a játékosaimnak, hét, győztes meccs után benne van a vereség. Néha nyersz a jó csapatok ellen, néha kikapsz, szerdán emelt fővel tettük. Hiszek a játékosaimban, nekik is elmondtam, ilyen a sport, a vereség segít a fejlődésben. Előre nézünk, kezdődik a rájátszás, mindent megteszünk azért, hogy visszatérjünk az Aréna Savariába – mondta a fehérváriak trénere, Alejandro Zubillaga Jimenez.

Alejandro Zubillaga Jimenez (öltönyben)

Fotós: Unger Tamás

A hazaiak szakvezetője, Milos Konakov érthetően jobb hangulatban értékelte a találkozót.

- Kicsit talán görcsösen kezdtünk, de szerencsére a második félidőben mind a védekezésünkön, mind a támadójátékunkon tudtunk javítani. És fokozatosan őröltük fel ellenfelünket. Igazi kupameccset, igazi rangadót vívtunk egy minőségi rivális ellen, a végén pedig a közönségünk, a hatodik emberünk belökött minket a négyes döntőbe. Az első tíz percben nem találtuk a ritmust, aztán feljöttünk, változtattunk a védekezésen, ami meghozta az eredményt, illetve jobban bíztunk egymásban. Jól védtük a palánk alatti területet, majd a szerzett pattanókból gyorsan fordultunk, jó ritmusban támadtunk. A kupameccsek nem mindig szépek, hiszen egy mérkőzésen dől el minden. Itt egy dolog számít a győzelem, és a nagy akarás, ez most sikerült. Voltunk 14 pontos hátrányban is, amiből nem volt könnyű a visszaút, de a közönségünk ismét hatalmas segítséget nyújtott, ahogy korábban, hatodik emberként segítettek minket. A szezon azon szakasza jön, ahol a küzdés, a harcos játék még fontosabb szerepet kap, úgy érzem, a szurkolóinkkal közösen ismét sikeresek lehetünk. A hétvégén következik Budapesten a kupadöntő, remélem, ismét sokan leszünk. Az Albának sok sikert kívánok a szezon hátralévő részéhez.

Perl Zoltán, a hazaiak kulcsjátékosa ismét a padról szállt be a mérkőzésbe, 16/6 ponttal zárta az összecsapást, a végén szerzett triplája döntötte el a nyitott kérdéseket.

- Nagyon izgalmas és kemény mérkőzés volt. Az első negyedben rosszul játszottunk, engedtük az Albánok, hogy úgy teljesítsenek, ahogy szeretnék, extra dobásokat is értékesíteni tudtak. Nem voltunk elég agresszívak, ezen a második negyed közepén sikerült változtatnunk. Bár nem játszottunk jól az első félidőben, mégis szoros volt az eredmény. A második húsz percben mindent kiadtunk magunkból, ennek köszönhetően sikerült megnyerni a meccset.

Somogyi Ádám, a fehérváriak irányítója a nyáron Szombathelyről igazolt Fehérvárra. Korábbi kenyéradója ellen tíz pontot jegyzett.

- Gratulálok a hazaiaknak, mert negyven perc alapján megérdemelten nyertek. Annak ellenére mondom ezt, hogy az első félidőben a mi akaratunk érvényesült. Nagyszerű hangulatú meccs volt, ami apróságokon múlt. Kicsit bosszantó, hogy alig maradtunk alul, de a végén tényleg elfáradtunk, nem úgy ment a játék, ahogy korábban, ez a testbeszédünkön is látszott. A házigazdák védekezésére nem tudtunk jól felelni, sajnos nem járt jól labda. Megyünk tovább, készülünk a playoffra, a Falcónak pedig sok sikert kívánok a kupa négyes döntőjében.