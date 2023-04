Az alapszakaszban a Szolnok hazai pályán nagyon elporolta a körmendieket. Több mint félszáz, egészen pontosan 51 pontos különbséggel nyertek az alföldiek, akik végig kiegyensúlyozottabban teljesítettek a bajnokság első körében, a Falco mögött és az Alba előtt, a harmadik helyen zárták az alapszakaszt, ebből következően, pályaelőnyről várhatták a nyugatiak elleni pároscsatát, a negyeddöntőben. Az első négy meccset egyaránt hozta a házigazda, előbb a Szolnok nyert otthon magabiztosan, 89-76-ra, majd a Körmend hozta egálra a párharcot, szintén magabiztos, 91-71-es sikerrel. A harmadik találkozón újfent a vendéglátók voltak magabiztosak a Tiszaligetben, végig vezetve, 96-72-es diadallal, a negyedik derbin, múlt pénteken az életben maradásért küzdő Körmend hatalmas csatában, a végén dulakodásokkal tarkított találkozón 68-64-re nyert.

A meccsen a fehérvári drukkerek korábbi kedvence, a 2017-es kupagyőzelemben és bajnoki aranyban kulcsszerepet játszó hátvéd, a kanadai Justin Edwards a meccsen ugyan nem nyújtott kiemelkedőt, mindössze három pontot jegyzett, azonban az utolsó pillanatokban főszerep jutott neki. Nem erősen, de megdobta a labdával a szolnoki légióst, Jabril Durhamet, aki támadással válaszolt. Komoly közelharcok kezdődtek, mindkét csapat játékosai a parketten mutatták az erőt, az edzők is bekapcsolódtak a közelharcokba, majd csitultak a kedélyek. Az előzmények ismeretében parázs harcokat - valamint a hazai pálya okán olajos győzelmet - ígért a vasárnapi, mindent eldöntő ütközet Szolnokon, a várakozások beigazolódtak. Hatalmas, de végig sportszerű volt a csata, amelyből végül a vendégek kerültek ki győztesen. A tengerentúli légiós, Chambers fél perccel a vége előtt szerzett triplájának köszönhetően két ponttal átvették a vezetést, a hazaiak kétszer dobhatta rá, mindkettőt elrontották, a Körmend hatalmas meglepetése továbbjutott és várhatja a Fehérvár elleni párharcot.

Az Arconic-Alba szempontjából álomszerűen alakult mindent, ugyanis pályaelőnnyel, hazai pályán kezdhetik az elődöntőt. Az első meccsre május 3-án, 18 órakor kerül sor az Alba Regia Sportcsarnokban, aztán három nappal később, Körmenden találkoznak az együttesek. A küzdelem – hasonlóan a negyeddöntőhöz és a majdani fináléhoz - az egyik fél harmadik sikeréig tart.

-Nyilván a pályaelőny miatt számunkra jól alakultak a dolgok, az Olaj elleni idegenben kezdtük volna az elődöntőt, a Körmend ellen viszont hazai pályán indítunk, ennek komoly jelentősége lehet. Persze, könnyű meccsekre nem számíthatunk, Kocsis Tamás erős, egységes együttest épített, nem véletlenül sikerült túljutniuk a szolnokiakon. Hatalmas küzdelemre számítok, természetesen bízom a sikerünkben. Az alapszakaszban kiegyensúlyozottabbak voltunk nálunk, remélem, nem lesz másként a későbbiekben sem. A vasi piros-feketéknél egyértelműen kulcsfigura a két, amerikai mezőnyember, az egyaránt jól dobó Chambers és Mitchell. A csapat nagy öregje, Ferencz Csaba még mindig nagyszerűen dob kintről is, valamint a Fehérváron éveket töltő center, Omenaka Godwin is hasznos tagja az együttesnek, nem is beszélve Durázi Krisztoferről, aki fontos tripláival komoly érdemeket szerzett az elődöntőbe jutásban – közölte a fehérváriak válogatott irányítója, Pongó Marcell, a hétfő délelőtti edzést megelőzően.

A körmendiek az alábbi összecsapás megnyerésével jutottak el az Alba elleni elődöntőig.

Jegyzőkönyv

Férfi negyeddöntő, 5. mérkőzés

Szolnoki Olajbányász-Egis Körmend 85-87 (18-20, 29-18, 14-33, 24-16)

Szolnok, Tiszaligeti Városi Sportcsarnok, 2000 néző, vezette: Benczur Tamás, Praksch Péter Árpád, Györfy Rúben (Dernei Gábor)

Szolnok: Durham 10/3, Lukács N. 9/3, Barnes 10/6, Subotic 19, Williamson 13/3. Csere: Gavin 17/15, Rudner 2, Révész 2, Pongó -, Gilszki 3/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Körmend: Chambers 20/9, Mitchell 12/3, Adams 4, Ferencz 18/12, Omenaka 10. Csere: Cakarun 4, Durázi 15/6, Edwards 2, Takács K. -, Doktor P. 2. Vezetőedző: Kocsis Tamás