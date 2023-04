2023 április 15., szombat, 16:30



Bodajk SE (13.) - Tordas R-Kord (4.) - ősszel 0-1

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Szombaton lényegében tíz perc alatt elment a meccs számunkra, ettől függetlenül ez egy kiegyenlített találkozó volt, és a szerencsésebb csapat nyert. Azt a rövidzárlatot nem tudtuk kijavítani a második félidőben, még nem dolgoztunk annyit, hogy Fortuna mellényt álljon. Mindenesetre nagyon jó mérkőzés volt, a bajnokság egyik legjobb csapatával játszottunk. A Tordas ellen szeretnénk meglepetést okozni, bár Molnár Richárd eltiltása miatt hiányozni fog és nem lesz komplett a csapat, de az idei szezonban már több élcsapat ellen bizonyítottunk nagyon remélem, hogy most is így lesz.



2023. április 16., vasárnap, 16:30



Enying (11.) – Sárosd (6.) – ősszel 0-4

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Kápolnásnyéken adott volt egy motivált, jó képességű, magabiztos ellenfél akik rádásul egy nagyon jó napot fogtak ki. Mi ennek teljesen az ellentéte voltunk aznap. Talán egy-két játékost lehetett kiemelni a jó teljesítménye miatt, de csapatként egyáltalán nem működtünk. Semmi nem úgy sikerült, ahogy szerettünk volna, és őszintén szólva, a baljós jelek már akkor látszottak, amikor felálltunk a pályára. A mérkőzésen hatalmas különbség volt labdabirtoklásban és a kialakított helyzetek számában az ő javukra. Rengeteget hibáztunk hátul, amit a nyéki támadók sikeresen ki is használtak. Középen és a támadó harmadban alig-alig nyertünk párharcokat, nem voltak labdaszerzések, súlytalanok voltunk. Kis túlzással mi szinte helyzet nélkül hoztuk le a meccset, szóval teljesen esélytelen volt a pontszerzés. Hamar össze kell kapnunk magunkat, ha itthon akarjuk tartani a pontokat a Sárosd ellen. Nyilvánvalóan ők is győzelmi szándékkal jönnek hozzánk, hiszen nagy szükségük van a pontokra, ha még akarják tartani előkelő pozíciójukat. Valószínűleg nem lesznek hiányzóink, és szükségünk is lesz a legerősebb csapattal kiállnunk, ha meg akarjuk szorongatni őket. Ezen kívül persze muszáj lesz megoldanunk az támadásaik semlegesítését, és meg kell tervezni egy olyan felállást, amelyben ütőképesebb középpályás teljesítményt tudunk felmutatni. Ami a vendégek mellett szól: az aktuális forma, a papírforma, a jobb egyéni képességek, ami pedig mellettünk: a hazai pálya (nagy méretével és minden göröngyével együtt), a hazai közönség, és a tudat, hogy jobb csapatok ellen jobban szoktunk teljesíteni. Mindezekkel együtt azért jóval kisebb lenne a képzeletbeli odds a vendégek győzelme mellett.



Ercsi Kinizsi (9.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 2-5

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Elégedett vagyok a Martonvásáron elért eredménnyel, egyébként magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, mert sajnos Tóth Krisztián kiállíttatta magát. Ez azért is kellemetlen, mert már hetek óta gyakorolhatjuk az emberhátrányos játékot, viszont ez pozitívumot is mutat, mert a csapat lelkileg és fizikálisan is rendben van. Úgy éreztem Martonvásáron is a mérkőzésnek az utolsó harmadában, hogy nem arra játszottunk a bekapott gól után is, hogy döntetlen legyen, hanem a csapat láthatóan meg akarta nyerni az összecsapást. Nyilván kellett hozzá szerencse is, ezért tettek a fiúk, hogy meglegyen. A Csór ellen, hogy jó passzban vagyunk, erről az útról nem akarunk letérni mindenféleképpen ezen akarunk tovább haladni. Vannak ugyan nehézségeink, sérülések, húzódások, valamint eltiltás, de bízunk abban, hogy idáig akármilyen cserét kellett végrehajtom mindig volt valaki, aki megoldotta a problémát öntötte a gondokon a csapatot. Nehéz mérkőzésre számítunk, mindannyian emlékszünk arra, hogy Csóron milyen 90 percet játszottunk egy nagyon kellemetlen és erőszakos ellenfél ellen, de célunk az, hogy itthon tartsuk a három pontot. Tudatosan akarjuk folytatni azt, amit az utóbbi hetekben elkezdtünk, és nem akarunk ész nélkül belemenni a meccsbe.



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Martonvásár (14.) – ősszel 6-1

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A rangadó előtt egy nagyon jó iramú mérkőzést játszottunk a Mánnyal, addig szervezetten, kulturáltan, bátran és jól futballoztak ellenünk. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, örültem annak, hogy otthon tartottuk a három pontot. A Főnix FC elleni találkozón alapjába véve örömmel töltött el bennünket a győzelem, de ez egy gyengébb színvonalú mérkőzés volt. Én is keresem az okát, egyik csapat sem játszott jól, mi sem tudunk azon a hőfokon teljesíteni, mint ahogy szerettünk volna, bár így sem volt veszélyben a győzelmünk. Az első félidő gyengére sikeredett, két lehetőségünk volt, egyiket a kapusba lőttük, a másiknál pedig sajnos 5 méterről a kaput sem találtuk el. A szünet után húsz percet futballoztunk magasabb intenzításon, sikerült két gólt szereznünk, ezt követően még voltak lehetőségeink, de ezeket nem használtuk ki. A Főnix FC a 70. perc után jutott el a kapunkig, egyszerű kapusunk bravúrosan védett, a másodikat viszont berúgták. 15 ponttal vezettük a bajnokságot, ám még mindig van hátra nyolc forduló, közelebb vagyunk a bajnoki cím megszerzéséhez, de dolgoznunk kell tovább, mert nem szabad kiengedni, hátra dőlni. Minél hamarabb szeretnénk begyűjteni a pontokat, hogy biztosan bajnokok legyünk, és készülni az esetleges osztályozó mérkőzésekre. Minden mérkőzés más, a Martonvásár ellen mi leszünk a találkozó esélyesei, hazai környezetben nem lehet más célunk, mint a győzelem.



Mányi TK (10.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) - ősszel 0-3

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Az elmúlt mérkőzésen, illetve az elmúlt időszakban úgy gondolom domináns játékot tudtunk nyújtani, de abszolút érződött ezeken a találkozókon, hogy a csapat nincsen rendben, akár mentálisan, akár létszámban és egészségügyileg. Az Ikarus ellen is megvoltak a lehetőségeink, az első félidőben négy, öt olyan helyzetünk volt, amelyeket kihagytunk, hogy ezekkel meccseket lehet nyerni. Nem jöttek be, a fehérvári fiatalok viszont két szép gólt rúgtak és megnyerték a mérkőzést. Ennek a következménye az lett, hogy leültünk a csapattal tudattuk velük, mindenképpen változásra van szükség. Közösen úgy döntöttünk Pál Zoltán vezetőedzővel, hogy nem folytatjuk a munkát vele. Hiába játszottunk ugyanis kulturáltan, és jól, ha ez nem párosult eredménnyel, és ez hetek óta nem változott. Olyan belső feszültség alakult ki a csapaton belül, amelyet csak így tudunk orvosolni, és új impulzusra van szükség. Még nem tudom, ki ül le a kispadra a Főnix FC ellen, ezt valószínűleg házon belül oldjuk meg. Bárhogyan alakul is ez a hét a tartásunkat szeretnénk megőrizni, így aki pályára lép a hétvégén egész biztosan mindent meg fog tenni a lehető legjobb eredményért.



Tóvill Kápolnásnyék (5.) – Sárbogárd (3.) – ősszel 0-3

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Sikerült rendbe tenni a fejeket, és megfelelő hozzáállással játszott a csapat az Enying ellen az egész mérkőzésen. Ennek lett az eredménye a nagy különbségű győzelem, és most tényleg elégedett voltam a csapat munkájával. Nehéz mérkőzés vár ránk a Sárbogárd ellen, az utolsó három meccsen 18 gólt lőttek, és elég jó szériában vannak. Megpróbáljuk őket megállítani, hogyha megfelelőképpen állunk a mérkőzéshez, és jól zár a védelmünk, akkor úgy érzem, legyőzhetjük őket. Ellenfelünknek valamivel könnyebb a sorsolása, mint nekünk a későbbiekben, ugyanis ők már játszottak az előttük álló csapatokkal, ránk még várnak ezek a rangadók, így aztán nagyon kellene nekünk vasárnap a három pont. Ódor Dániel még nem gyógyult meg, egyedül rá nem számíthatok.



Lajoskomárom (8.) - Ikarus-Maroshegy (7.) – ősszel 1-4

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Tordason nagyjából az első nyolc percben eldőlt a mérkőzés, két olyan hibát is elkövettünk, amelyekből gólt kaptunk. Pontrúgásból, valamint fegyelmezetlenségből, labdavesztésből adódóan, és ezt a Tordas kíméletlenül kihasználta, utána pedig nagyon egyszerűen megoldotta a mérkőzést. Az Ikarus-Maroshegy egy győzelem után érkezik hozzánk, de abban bízom, hogy sikerül otthon tartanunk a három pontot, mert nagyon fontos lenne számunkra. Igen kiélezett nélkülözése számítok, mert ellenfelünk is hasonló céllal jön hozzánk. Nem hiszem azt, hogy bármilyen előnyt jelentene az, hogy jól ismerem az Ikarus csapatát, mivel minden hétvégén másik arcát mutatja. Eddig úgy tűnik, hogy teljes garnitúrával tudunk készülni és pályára lépni vasárnap.



Szabadnapos: Bicske II. (15.)