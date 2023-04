Angyalföldön lassan lefő a kávé. Hiába a Mezőkövesd 4-1-es legyőzése, és a Ferencvárossal szembeni szoros 1-0-ás vereség a csodát most Desits Szilárd megbízott vezetőedző segítségével megvalósítani igyekvő Fáy utcai alakulat eddigi huszonnyolc meccséből mindössze négyet tudott megnyerni, tízszer játszott döntetlent és tizennégyszer kapott ki.

Viszont a Puskás ellen egész jól ment nekik, kétszer is 1-1-es döntetlent értek el Hornyák Zsolt együttese ellen. Ősszel otthon Holender Filip góljával a vezetést is megszerezték, aztán Shahab Zahedi egalázált, míg a Pancho Arénában idén télen Luciano Slagveer góljára válaszolt Berecz Zsombor.

A döntetlen most a Puskás számára is édeskevés lenne, mert a Ferencvárosra tapadó Kecskemét és a harmadik helyen iparkodó Paks is jó formában van, nem beszélve a Debrecenről, amely szintén bejelentkezett a dobogóra a felcsútiakkal egyetemben.

- A Vasas otthonában termászetesen a három pontért utazunk - szögezte le Wojciech Golla, a PAFC középhátvédje - Túl vagyunk már a videózáso, így tudjuk mire kell figyelnünk a mérkőzésen.Tisztában vagyunk vele hogyan támadnak, hogyan építik fel a játékukat, és hogy milyen kontrákra képesek. Felkészülten várjuk a találkozót. Én személy szerint nem csak az ellnfél támadóira koncentrálok, hiszen minden játékosnak ki kell vennie a részét a támadásból, és a védekezésből is. Spandler Csabival szerepeltünk már együtt néhámny mérkőzésen a védelem tengelyében, nagyon jól tudutnk egymás mellett játszani.Nem is kell egymáshoz szólnunk, elég, ha megvan a szemkontatkus - mondta a lnygel hátvéd.

A Puskás Akadémia Vasas elleni találkozója szombaton 19:30 órakor az Illovszky Rudolf stadionban.