Az Európa-bajnokság nagyszerűen kezdett a női tornaválogatott számára, hiszen a Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Szilágyi Nikolett, Czifra Bettina Lili alkotta csapat a negyedik helyen végzett, azaz indulási jogot szerzett a szeptember világbajnokságra. Ez azért is fontos, mert az a viadal már beleszámít az olimpiai kvalifikációba, vagyis ezzel esélyt nyílt arra, hogy a mieink kivívják szereplési jogukat az ötkarikás játékokra.

– Egy olyan csapattal vagyunk, hogy bármi megvalósulhat, össze vagyunk szokva és mind az edzéseken, mind a versenyen segítjük egymást ahogy csak tudjuk. 2016 óta vagyok felnőtt tornász, de most igazán elérhetőnek látom azt, hogy csapatszinten is ott legyünk az olimpián – tekintett vissza lapunknak Kovács Zsófia, a DKSE tornásza.

A kiváló szereplés pénteken egyéni szinten folytatódott, hiszen a dunaújvárosi olimpikon az egyéni összetett döntőjében volt érdekelt. A fináléban nagy harcot vívott a brit Jessica Gadirovával az első helyért, végül a dobogó második fokára állhatott fel Kovács. A szombati napon felemás korláton nem úgy sikerült a Fejér vármegyei tornász gyakorlata, így nem volt esély az éremre. Vasárnapra azonban összeszedte minden energiáját a DKSE kiválósága, és bár egy óvás után, de a harmadik helyen végzett. Ez az érzelmi hullámvasút jellemző volt erre a kontinenstornára, hiszen pénteken közel volt az aranyérem, míg a záró napon a bírák első ítélete alapján éppen csak lemaradt volna az éremről Kovács.

– Nyilván nagy az örömöm, boldogan jöttem haza az Európa-bajnokságról. Az ezüstérmet az egyéni összetettben sikerült elérnem, a 2017-es kolozsvári Eb után sikerült ismét dobogóra állnom az összetettben is, ami tornában hatalmas szó, hiszen négy szeren kell jól teljesíteni. Nagyon büszke vagyok rá. Bennem volt egy kis szomorúság is, hiszen nagyon kevéssel maradtam le az első helyről. 2017-ben felállítottam a szerrekordot, szerettem volna megdönteni, de sajnos nem sikerült, azért volt egy kicsit csalódottság bennem, nagyon kevesen múlott. Aznap még kicsit szomorú voltam miatta, de azóta napról napra egyre büszkébb vagyok erre az éremre. A gerendának is nagyon örültem. A kettő között, szombaton is volt egy finálé, ahonnan szintén szerettem volna érmet szerezni. A felemás korláton bemutatott gyakorlatom azonban nem volt hibátlan, nyolc tizedet levehettek a bírók. Ez miatt volt bennem egy kis elkeseredettség, mert szerettem volna ezen a szeren is jól teljesíteni. Kicsit talán a fáradtság is közrejátszott, de nyilván nem csak én, hanem rajtam kívül mindenki versenyzett egyhuzamban három napot. Vasárnapra próbáltam kipihenni magam, szerencsére ez sikerült, de ott is kicsit éreztem a fáradtságot. Amikor a gerendán végeztem, és megláttam a pontszámot, akkor megint elfogott a csalódottság, hiszen kicsivel voltam lemaradva a harmadik helytől. A gyakorlatomban volt egy kötés, amit először nem fogadtak el a bírók, de aztán benyújtottuk az óvást. Nagy izgalommal vártuk a döntést, szerencsére elfogadták, így két tizeddel többet ért a gyakorlatom. Nagyon boldog voltam, hiszen sikerült dobogóra állnom.

Pedig a kontinenstorna előtt betegséggel is küzdött Kovács Zsófi. Az elmúlt időszak balszerencsés folyamata folytatódott, hiszen a nagyobb versenyek előtt rendszerint nehezítette a felkészülést egy sérülés. Szerencsére ezúttal csak egy kis betegség volt, amely ugyan nem segített, de ebből a szituációból is erősebben jött ki a dunaújvárosi tornász.

– Nehéz volt megélni, hogy az Eb előtt lebetegedtem. Még a kontinenstornára való kiutazás előtt két héttel volt egy nemzetközi versenyünk. Már ott előtte nem annyira éreztem jól magam, és ez a versenyen ki is jött, a döntőktől vissza is léptem. Nehéz volt, sajnos mindig történik valami, ezúttal szerencsére nem volt sérülésem, de egy kis kényszerpihenő így is becsúszott. Rosszkor jött, hiszen csak egy hét volt hátra az Európa-bajnokságig. Nem egyszerű egy betegség után visszatérni, hiszen a szervezet kicsit le van lassulva és ez az első edzéseken érezhető is volt, jobban elfáradtam ugyanabban. Az edzőm próbált nyugtatni, hogy ez napról napra majd jobb les. Be is ért a munka, már a selejtező sem sikerült rosszul, boldog vagyok, hogy nagy betegség nem volt és végül sikerült két éremmel zárnom.

Kovácséknak nincs sok idejük a pihenésre, hiszen május végén a tavaszi szezont lezáró Világkupa-verseny lesz. Ezt követően június elején egyhetes szabadságra vonulnak, majd elkezdődik a felkészülés a szeptember végi világbajnokságra.