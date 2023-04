THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

A forduló presztízsmeccsét a Herceghalom és a Bakonycsernye csapatainak összecsapása jelenti. A címvédő és ellenfele évek óta nagy csatákat vív, nagy valószínűséggel nem lesz ez másként ezúttal sem, annak ellenére, hogy a Herceghalom az idei szezonban a tabella alsó harmadában tanyázik. A Szár legénysége, amennyiben otthon tartja, a pontokat még közelebb férkőzhet a Pátkához, amely már három hete nem tudott győzni, és most is nehéz kilencven perc vár rá Fehérvárcsurgón. A listavezető Puskás Akadémia III. csapata hazai pályán idén még veretlen, tíz győzelme mellett csupán egyszer játszott döntetlent, úgyhogy abszolút ők a favoritjai a Sárkeresztes elleni összecsapásnak. Az alsóházban még nyílt a kiesés kérdése, három csapat – Pákozd, Sárkeresztes, Mány II.-Csabdi - felett lóg Damoklész kardja, nagy kérdés, hogy a legutóbbi három fordulóban öt pontot szerző mányiak lendülete kitart-e Etyeken?

2023. április 30., vasárnap, 14:00

Videoton Baráti Kör (6.) – Pákozd (12.)

2023. április 30., vasárnap, 17:00

Vál (2.) - Sárszentmihály-Masterplast (8.), Herceghalom (10.) – Bakonycsernye (3.), Szár (5.) – Velence SE (11.), Puskás Akadémia III. (1.) – Sárkeresztes (13.), Etyek (9.) - Mány II.-Csabdi (14.), Fehérvárcsurgó (7.) – Pátka (4.)

AQUANTIS DÉLI CSOPORT

Az elmúlt játéknapon a Nagykarácsony együttese szabadnapos volt, ezt kihasználta a Baracs és három pontra megközelítette őket a Szabadbattyán legyőzésével. Az biztos, hogy Adonyban nehéz dolga lesz a Nagykarácsonymak, míg üldözője a Beloiannisz ellen otthon tarthatja mindhárom pontot. A Polgárdi a kapott gól nélkül legyőzte a Kálozt, és Előszálláson sem esélytelen. A Kisláng meglepetésre nem tudta legyőzni az Aba Sárvíz együttesét hazai pályán, most szabadnaposak lesznek, talán jól is jön mindez számukra, egy kicsit összekaphatja magát a tavaly még az I. osztályban vitézkedő gárda, amelyet a mostanság jó formát mutató Seregélyes egy abai sikerrel meg is előzhet a tabellán.

2023. április 30., vasárnap, 17:00

Adony (8.) – Nagykarácsony (2.), Baracs (3.) – Beloiannisz (10.), Káloz (7.) – Nagyvenyim (13.), Előszállás (9.) – Polgárdi (4.), KK Grain KFT.-Mezőfalva (1.) – Szabadbattyán (12.), Aba Sárvíz (11.) – Seregélyes (6.)

Szabadnapos: Kisláng (5.)