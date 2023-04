DVTK – Aqvital FC Csákvár 3-1 (3-1)

Diósgyőr, 5810 néző

Vezette: Derdák Marcell (Ország Péter, Király Zsolt)

DVTK: Danilovic – Farkas D., Bárdos, Szatmári (Viczián, 46.), Medgyes S. – Cseke, Bényei (JUrek, 77.), Holdampf – Obunet (Könyves, 87.), Lukács D., Lőrinczy (Bertus, 77.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

AFC Csákvár: Auerbach – Murka, Alaxai, Karacs (Koval, 46.), Körmendi – Ominger, Mészáros D. (Kocsis D., 78.), Posztobányi (Tamás N., 61.) – Torvund (Janyickij, 78.), Vaskó, Baracskai. Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gól: Obounet (3.), Lukács D. (13.), Cseke (18.), ill. Holdampf (25., öngól)

A találkozó előtt végérvényesen eldőlt, miután az MTK Budapest nem bírt az FC Ajka csapatával (1-1) behozhatatlan előnye lett a DVTK-nak a tabella élén, így már három fordulóval a bajnokság lezárása előtt biztos bajnoknak mondhatta magát a piros-fehér alakulat.

Az első húsz percben, amikor elért a csákvári kapuig a DVTK, abból jobbára gól lett. Már a 3. percben betaláltak, Jérémie Obounet Lőrinczy Attila jobboldali szabadrúgását kotorta be 5 méterről a csákvári kapuba, 1-0. A 13. percben Obounet kiugratását 8 méterről pedig Lukács Dániel vágta be, 2-0. A 18. percben Lukács D. baloldali beadását a teljesen üresen hagyott Cseke Benjamin fejelte be, 3-0. A 25. percben Posztobányi Patrik balról elvégzett szöglete után Vaskó Tamás fejesét Holdampf Gergő fejjel továbbította a saját kapujába, 3-1.

A gólokban gazdag első játékrész után továbbra is lendületben maradtak a vendéglátók, és helyzetek tömkelegét dolgozták ki. Az 54. percben Lőrinczy beadása után Lukács D. fejesét védte Auerbach Martin, majd Obounet ismétlését is mentette a csákvári hálóőr. A 61. percben Medgyes Sinan balról érkező beadását Lukács D. fejelte a jobb alsó sarok mellé. A 69. percben Obounet 18 méteres lövését a bal felső sarok elől mentette Auerbach. Majd a 73. percben Obounet Bényei Ágostont hozta játékba, aki tovább passzolt Lőrinczynek, aki 8 méterről a bal kapufa tövét találta telibe.