A MOL Magyar Kupa négy elődöntős csapata közül a Puskás Akadémia a kakukktojás, mivel egyedül a felcsútiak állnak előkelő helyen bajnokságukban. Az NBI. ötödik helyét birtokló Spandlerék vetélytársa, a ZTE a bennmaradásért hajt, a másik ágon lévő Vasas lassan, de biztosan búcsút int az élvonalnak, a Budafok pedig aligha jut vissza az NBI.-be a másodosztályból. Ez a tény is megerősítette az általános klisét, hogy a kupa éppen ettől szép. Erre még inkább ráerősített a kedd esti zalai zimankóban a házigazda szereplése.

Az első félidőben a ZTE dominált, azután, hogy les miatt érvénytelenítették a találatukat egyenesen vért ittak az ezúttal zöldben futballozó hazaiak. Ezzel ellentétben a meccs elején inkább az az érzése támadt az embernek, hogy a debreceni negyeddöntőhöz hasonlóan megint villámrajtot vesz a PAFC. Csakhogy a második percben Gruber remek kiugratása után Colley jócskán fölé durrantott. Brusztolós volt az első játékrész, szinte minden labdáért éles párharc folyt. A szünet előtt pedig megköszönhették Spandlerék a zalai támadónak, Ikobának, hogy 100 százalékos ziccerben nem találta el a labdát, meg persze Markek kapusnak is járt a pacsi, mivel kétszer is nagyot védett a 43. percben.

Elől keveset mutatott a PAFC, talán ezért frissített elől is Hornyák Zsolt. Slagveer, és Zahedi jött be a szünetben, utóbbi pár perc alatt kétszer is helyzetbe került a fordulás után. Az 54. percben megint Markek kellett, aki óriásit védett az ex-felcsúti Huszti kapáslövésénél. Majd inkább a zetének voltak helyzetei, de egyre inkább úgy tűnt, hogy a hosszabbításra fog maradni a döntés. Aminek mindjárt a legelején a csereként beállt Komáromi majdnem megtörte a jeget, és gólt lőtt. A hosszabbítás második felében fejjel is ígéretesen próbálkozott hiába.

Egy elképesztő drámai öngól vetett véget a felcsúti álmoknak: a 119. percben Meshack jobb oldali lapos begurítását Bartolec felszabadítás helyett a saját kapujába bombázta a labdát, 1-0. 2018 után nem sikerült a PAFC-nak a döntőbe jutás.