Dunaújvárosi FVE – UVSE 8-10 (4-2, 1-2, 2-5, 1-1)

Gólszerzők: Garda 5, Dobi, Horváth B., Szabó N., ill. Aubéli 2, Tiba 2, Peresztegi-Nagy 2, Szücs, Keszthelyi S., Faragó.

Mihók Attila gárdája jól kezdte a találkozót, Garda diktálta a tempót, az első nyolc percben háromszor is betalált a DFVE csapatkapitánya. A második negyedben már kevesebb gól esett, de félidőben a Dunaújváros vezetett 5-4-re. A harmadik játékrész elején is a hazaik voltak eredményesek, de ezt követően azonban az UVSE vette át az irányítást, az utolsó negyed előtt már 9-7-re vezettek a vendégek. Az utolsó percekben sem sikerült zárkózni, így a fővárosaik nyerték az utolsó fordulós rangadót.

– Az első félidőben azt csináltuk, amit megbeszéltünk, és ez működött is – kezdte értékelését lapunknak Garda. – Aztán a fordulás után nem tudom miért, de a támadásban elég gyenge teljesítményt nyújtottunk, már nem találtuk meg azokat a helyzeteket, amelyeket az első két negyedben még igen. A védekezésünk már akkor sem volt hibátlan, de a folytatásban már a támadás sem ment, így a második félidőben szétestünk hátul is. Olyan gólokat kaptunk, amelyeket ebben a szezonban eddig nem sűrűn. Az UVSE átvette a vezetést, futottunk az eredmény után és valahogy nem jött az áttörés, elől gyenge volt a játékunk.

A Dunaújváros a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, így az elődöntőért várhatóan a BVSC-vel csap majd össze. A DFVE tizennyolc mérkőzésen tizenhárom győzelmet, egy döntetlent és négy vereséget ért el.

– Az alapszakaszunk összességében nem volt rossz, akadtak tanulságos mérkőzéseink. Itt a mostani vereségre, a szentesi döntetlenre és a Fradi elleni idegenbeli találkozókra gondolok, ezek több szempontból is tanulságosak voltak. Ezeket arra kell felhasználni, hogy tanuljunk belőle. Örülök, mert akadtak bőven jól sikerült mérkőzéseink is, például a hazai medencében lejátszott FTC elleni bajnoki, bár ott kikaptunk, de jó volt a játék. A BVSC, vagy az Eger ellen is elégedettek lehettünk a teljesítményünkkel. Még nincs vége a bajnokságban, lehet még fejlődni, úgyhogy bízom benne, hogy sikerülni is fog.

A Dunaújvárosra előtte azonban komoly erőpróba vár, a jövő hétvégén a Bajnokok Ligája négyes döntőjében lesz jelenése Mihók Attila gárdájának.