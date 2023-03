Vészjósló csend honolt a Sóstó felett szombat este. Az a néhány, kitartó drukker is csak magában morfondírozva, lehajtott fejjel bandukolt a stadion felé, aki még a méltatlan helyzetben is szorítani kívánt a Vidinek. A szotyolaárus sem hirdette magját nagy hangon, a kellékek standjánál az eladó fújt bele néha egy rövidet trombitájába.

A lelátókon lézengtek a futballbarátok negyven perccel a kezdés előtt, mikor az RBD szurkolói csoport tagjai a kapu mögötti korláthoz hívták a melegíteni igyekvő csapatot. Minden bizonnyal arra hívták fel a Vidi-játékosok figyelmét a drukkerek: nem hibázhatnak a Vasas ellen. Ezzel bizonyára a MOL Fehérvár FC minden labdarúgója tisztában volt. A 22. forduló sorsfordító volt a gyengélkedő piros-kékek számára. Ha veszítenek, kiesőhelyre csúsznak a tabellán.

Nem kezdett rosszul a Vidi. Huszti Szabolcs alakulata már a vendégek térfelén megpróbáltak labdát szerezni, s uralták is a játékot. A 15. percben meg is szerezte a vezetést a Fehérvár. Katona remek labdájával indult a fehérvári akció, Kodro a leshatárról lépett ki, majd adott középre, azonban társat nem talált a labda, de Otigba sarkazós segédletével átkeveredett a hosszú oldalra. Ott Schön Szabolcs érkezett, aki nyolc méterről okosan, a kapus lábai alatt gurított a hálóba, 1-0. Képtelen volt kibontakozni a Vasas, Kondás Elemér egy Litauszki/Hidi cserével szerkezetet is váltott, négyvédős rendszerre állt át. De nem a váltás hozott lendületet az angyalföldiek játékába. Houri vesztette el a labdát a felezővonal környékén, Holendertől Heister sem tudta elvenni, a második hullámban érkező exfelcsúti Urblík József pedig 16 méterről jobbal belsőzött a kapu bal oldalába, 1-1. Ezután a Vasas vette át az irányítást, de komoly helyzet egyik kapu előtt sem adódott a szünetig.

Fordulás után a Vidi birtokolta többet a labdát, sőt, szinte csak a hazaiak lábán táncolt a játékszer, azonban a játék minősége nem javult. A pályára hintett produkció is jelezte: két kiesőjelölt csatázik. A fehérváriak akkor jelentettek veszélyt a Vasas kapujára, ha átlövésre vállalkoztak, de ezt nem vállalták el sokszor, Houri és Heister is a keresztléc fölé durrantott. A Vasas minden játékosa saját térfelén védekezett, a fehérváriak próbálkoztak rendületlenül a retesz feltörésével. Három Vasas-szögletet követően a 78. percben Nego iramodott meg a jobb oldalon. Kenan Kodróhoz gurított, aki az átvétel után 16 méterről jobbal helyezett a bal sarokba, 2-1.

A találkozó végén már nem csupán az RBD éneklésétől volt hangos a Sóstó. Tapsot kaptak a nagyot harcoló fehérvári játékosok, hiszen begyűjtötték idei első győzelmüket.

JEGYZŐKÖNYV

MOL Fehérvár FC - Vasas FC 2-1 (1-1)

MOL Aréna Sóstó, 2563 néző. Vezette: Erdős József (Tóth II. Vencel, Buzás Balázs)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Nego, Larsen, Fiola, Heister - Csongvai, Flores - Katona (Kastrati, 63.), Houri (Alef, 89.), Schön - Kodro. Edző: Huszti Szabolcs

Vasas FC: Uram - Litauszki (Hidi P., 24.), Iyinbor, Otigba - Baráth, Hinora, Urblík (Márkvárt, 67.), Berecz (Feczesin, 83.), Silye (Czipf, 84.) - Holender, Zimonyi (Ihring-Farkas, 67.). Vezetőedző: Kondás Elemér

Gól: Schön (15.), Kodro (78.) ill. Urblík (28.)

Sárga lap: Heister (45+3.) ill. Berecz (53.), Otigba (90+2.)