Verbóczki Luca, Barzsó Henrietta és Barzsó Alexander kapcsán mér megszokhattuk, hogy érmekkel, szép eredményekkel térnek haza bárhol is indulnak el. A három szkanderes közül Barzsó Henire várt a közelmúltban a legnagyobb kihívás, Svájcban várt rá egy szupermeccs, de nem is akármilyen, hiszen az ellenfél a tízszeres világ-, és kilencszeres Európa-bajnok Esra Kiraz volt. A sárosdi sportoló dolga alapesetben sem lett volna könnyű, de a mérkőzés előtt pár nappal le is betegedett.

– Egy pénteki napon utaztunk ki, előtte csütörtökre belázasodtam, 39,2 volt a lázam mire hazaértem a munkahelyemről. Az egész utat végig aludtam, szombatra már kicsit jobban lettem, de azért nem voltam még annyira jól – emlékezett vissza lapunknak Barzsó Heni. – Roppant erős ellenfelem volt, a 11 éves pályafutásom alatt ő volt a legerősebb, akivel valaha nyomtam. Az első meccsen sikerült az akkorát belerobbantania a kezembe, hogy lesérült a jobb kezem. Összességében nagy élmény volt az a meccs, egy ekkora sztárral nem mindennap szkanderozhat az ember. A meccset visszanézve kijelenthetem, van még miben fejlődni. Egyrészt gyorsaságban, hiszen olyan sebességgel rajtolt el az ellenfelem, hogy ennyire nem rajtoltak le soha a 11 éves pályafutásom alatt. Akkora dinamika volt benne, amit rengeteg gyakorlással lehet csak elérni. Az ujjaim és a csuklóm terén is kell még erősödnöm, ennél még több kell, ha világbajnok akarok lenni.

A Fejér megyei szkanderes Svájc után sem pihent, a következő hétvégén az országos bajnokságon állt asztal mellé. A besenyszögi megmérettetésen +65kilogrammos kategóriában bal kézzel második lett, -65 kilogrammban aranyérmet szerzett. Abszolút kategóriában mindkét kezével a dobogó második fokára állhatott fel. A mezőnyben ott volt Ivánfi Brigitta is, aki többszörös világ-, és Európa-bajnok. Őt sikerült nagy bravúrral a döntőben egyszer lenyomnia Barzsónak, de végül a finálét a rutinosabb szkanderes nyerte.

Szintén ott volt Svájcban Verbóczki Luca, aki szintén kiutazott Svájcba versenyezni. Amellett pedig, hogy szurkolt klubtársának, elindult a Világkupán is. Ha pedig ott volt, nem jött haza érem nélkül. Juniorban bal kézzel aranyérmet nyert, jobb kézzel harmadik lett. A felnőttek között ballal bronzérmet, jobbal ezüstöt szerzett.

Verbóczki Luca (jobbra) Svájcból sem jött haza érem nélkül

Forrás: Verbóczki Luca

– Jó volt nagyon a verseny, U23-ban és felnőttben is indultam Svájcban. 60 kg-ban szerepeltem volna az eredeti terveknek megfelelően, le is fogytam, de végül nem volt induló, így a +60-ban indultam el. Ott azért voltak nagyobbak is nálam, de szerencsére jól sikerült a verseny, bal kézzel nyertem egy aranyat. Bár a selejtezőben kikaptam, de után a döntőig meneteltem, ott sikerült kétszer nyernem. Jobb kézzel harmadik lettem. A felnőttek között ballal ezüstöt nyertem, jókat meccseltem, beleadtam mindent, jobbal harmadik lettem, jó formában voltam, izgalmas találkozókat vívtam. Jó volt az egész verseny hangulata, jól megszervezték – mondta Verbóczki.

Barzsó Alex is már javában készül a tavaszi megmérettetésekre, a svájci verseny előtt 10 kilogrammot leadott, így komoly diéta után vágott neki a svájci versenyeknek. Ennek ellenére egy bronzéremmel és egy szép negyedik hellyel zárt.

Barzsó Alexander (jobbról a második) a svájci dobogón

Forrás: Barzsó Alexander

– Nem mondom, hogy nem éreztem magamon kicsit a diétát, de nem ment rosszul a szkander, egy Világkupán bal kézzel egy bronzérem, jobbal egy negyedik hely jó eredmény. Ráadásul egy olyan súlykategóriában, ahol nem volt gyenge a mezőny, négyen voltunk Eb, vagy vb érmesek. Jobb formában voltam, mint vártam, a tíz kiló azért az komoly fogyás. Előzetesen inkább csak a versenyzés hajtott, kíváncsi voltam, ilyen komoly diéta után mire leszel képes. Nem vagyok elégedetlen, az aznapi formámból ilyen eredmény jött ki.