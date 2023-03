A 2022-es idénynek címvédőként vágott neki a Rally2-ben ifj. Fogarasi Attila és Toloczkó Péter. A szezon bár nem alakult számukra rosszul, az aranyéremről sajnos lecsúsztak, Kocsis Imre és Henszelmann Zsolt tizenegy ponttal megelőzték a Fejér megyei párost az összesítésben.

– Olyan szempontból elégedettek voltunk, hogy ahogy az elmúlt években, így idén is mindent megtettünk és kihoztunk az autóból. Ehhez a sporthoz is mint szinte mindegyikhez szerencse is kell, amiből a tavalyi szezonban picit kevesebb jutott. Két versenyen technikai malőr miatt nem tudtunk elég pontot szerezni. A Kazincbarcika Rallyen első helyen álltunk, amikor egy csatlakozó tört el, több mint egy percet kellett állnunk a gyorsaságin, így csak a nyolcadik helyen futottunk be. Az Ózd Rallye utolsó gyorsaságiján több mint fél perces előnynél a féltengelyünk tört el. Közel hatvan pontos mínuszt csináltunk magunknak ezen a két versenyen – értékelt lapunknak Fogarasi, majd kitért az évad legszebb emlékére is. – A legjobb versenyünk talán a nyíregyházi volt, hiszen oda úgy kellett odaállnunk, hogy sok veszíteni valónk nincs, nyerni kell, az ellenfeleknek pedig az ötödik helyig kellett volna vissza csúszniuk. Talán az összes gyorsaságit sikerült is megnyernünk, egy perc körüli előnnyel nyertük az egész versenyt, minden hibátlanul működött, de Imiék jó taktikával elég pontot szereztek.

Bár az elmúlt években többször is felmerült, végül idén télen lett az álomból valóság, azaz egy másik, fejlettebb autóval a Rally1 mezőnyében bizonyíthatnak Fogarasiék 2023-ban.

– Nyolc éve volt már meg a Honda. Mindig úgy voltam vele, hogy soha nem adom majd el, mert a szívemhez nőtt. Aztán télen egyik reggel úgy keltem fel, hogy valaminek történnie kell mert kicsit befásultam. Meghirdettem a kocsit, szerencsére úgy néz ki, hogy jó kezekbe is került. Más márkában és régebbi autóban gondolkodtunk először, de Zolinak és a támogatóinknak köszönhetően sikerült megvenni ezt a Fordot. Nagyjából hároméves a Fiesta, gyárilag épített versenyautó, így a Rally1-ben tudunk vele indulni.

Az új járgány, egy Ford Fiesta

Forrás: Ifj. Fogarai Attila

Azonban az idei évadban még nem futnak teljes szezont az új autóval, maximum három versenyhétvégét teljesít majd vele a Foagarasi-Toloczkó páros. Ebből kifolyólag a hétvégi Székesfehérvár Rallye nézőként lesznek majd jelen. Aztán az idei eredmények alapján majd döntés születik 2024-ről.

– Mivel ez egy óriási feladat minden téren, anyagilag és egyéb téren is, így csonka év elé nézünk. Kettő, maximum három versenyhétvégén indulunk majd el, legelőször majd a Mecsek Rallyen júniusban. Nagyon szeretem a pécsi pályákat, és ez az az időpont, amire úgy látjuk, hogy megfelelően fel tudunk készülni, előtte remélhetőleg tesztelni is tudok. Szeptemberben a Győr Rallyen is megyünk, aztán a nyíregyházai verseny még képlékeny. Mindenkinek új kihívás lesz a csapatban, de ügyesek a fiúk és mivel gyári autóról van szó, így könnyebb is lesz szerelni mint a Hondát. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített ebben a projektben.