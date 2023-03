A koronázóváros sem folyóval, sem tengerrel, sem igazi, nagy tóval nem rendelkezik, mégis, Székesfehérvár a vízen is sportnagyhatalom. Földkerülő vitorlázók, Fa Nándor, Gál József; kajakos világbajnokok, Fidel László, Kovács Zoltán élnek itt, most pedig a vízi túrázás vérkeringésébe is bekapcsolódik a megyeszékhely - a Vitál Club Sportegyesület jóvoltából.

-A vízi túrázókkal megismertetni a Csónakázó-tavat legegyszerűbben úgy lehet, hogy az eddig Budapesten és a Szigetközben tartott vízitúra vezetői tanfolyamot Székesfehérvárra hozzuk - fogalmazott Szipola Antal az egyesület elnöke. - Az itt megismert lehetőségeket aztán megosztják a többi túrázóval. Nem volt nehéz elcsábítani a szervezőket, hiszen Oszlánczi Adrienn, és Major Tamás is fehérvári illetőségű, és a Velencei-tavon szálltak először vízre.

Március 11-én, a Koronás Parkban álló Kajakvárban lesz az elméleti és gyakorlati oktatásból álló tanfolyam. A szakmai nap keretében 16 órakor kezdődő előadás nyílt és díjmentes lesz az érdeklődők számára, itt lehet ismerkedni a biztonságos felszerelésekkel, a hajótípusokkal, melyek elengedhetetlenek egy vízitúra alkalmával.

A tanfolyam részleteiről a https://www.vizituravezeto.com oldalon lehet informálódni.