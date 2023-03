A most nyolcadik hónapban járó kismama szűk, zöld virágokkal díszített, csinos ruhában libbent a kávézóba, ahol rögtön közölte: ugyan gurul, de csupán hat kilót szedett magára. Pocakja szépen kigömbölyödött, két pici fiúcska növekszik az 53-szoros magyar válogatott kézilabdázó, Triscsuk Krisztina szíve alatt.

Az örömhírt családi tragédia előzte meg, az egykori válogatott kenus, Kovács Gergely párja édesanyja elvesztése után közvetlen szembesült azzal, hogy gyermeket vár.

– Májusban a testvérem bejelentette, hogy elutazik Mariupolba, hogy segíthessen a háború sújtotta területeken. Minden harmadik nap tudtunk csak kommunikálni. Július 17-én, a születésnapomon tudtam meg, hogy Oroszországban élő édesanyám bekerült az intenzív osztályra. Testvérem Mariupolból hazautazott, augusztus végén pedig közölte, hogy nem lehet megmenteni anyukámat – mesélt a tavaly nyári eseményekről Triscsuk Krisztina. – Nem volt egyszerű eljutnom Oroszországba a háborús helyzet közepette, a repülőjegy ára is a tízszeresére emelkedett. Édesanyám meghalt, úgy éreztem, ennél durvább nem lehet az élet. Egy keddi napon eltemettük, csütörtökön pedig kiderült, hogy kismama vagyok. Egy hétre rá kiderült, hogy ikreket várok. Oroszországban az a szokás, hogy a temetéskor mindenki kívánhat valamit a sírnál. Én azt kívántam, hogy kismama lehessek. Miután akkor a tudtomon kívül már várandós voltam, szerintem édesanyám fentről dobott még egy gyerkőcöt, csak, hogy nem unatkozzam – nevetett a korábban többek között Fehérváron és Dunaújvárosban is kézilabdázó Triscsuk, aki hét héttel a szülés előtt is dolgozik és sportol, heti három alkalommal jár gyógytornára.

– Szerencsére olyan a munkám, hogy telefonon keresztül sok mindent el tudok intézni, ameddig lehet, dolgozom, s a szülés után is mielőbb vissza szeretnék térni. Hiperaktív vagyok – mondta. – Sokkot kaptam, hogy ketten vannak, az orvost meg is kértem, hogy indítsa újra az ultrahanggépet, mert hiba van a rendszerben – elevenítette fel Kriszta a ráeszmélés pillanatát széles mosollyal az arcán. – Utánajártam, s kiderült, hogy a családban sok rokonomnak születtek ikrei. Korábbi csapattársam, a szintén ikreket nevelő Németh Nóra rövid üzenetet küldött: „örülök, de részvétem”.

Ahogy ők hívják a fejlődő piciket, az A baba neve Bende lesz, a B baba pedig édesapja után a Gergely nevet kapja.

A 37 esztendős Triscsuk Krisztina elárulta, hogy április közepén császármetszéssel szül, hiszen egy, Tomori Zsuzsannával való ütközés után műteni kellett a szemét. Ezt meg is köszönte korábbi játékostársának.

Triscsuk Krisztina és párja, Kovács Gergő boldogan várják Bendét és Gergelyt

Forrás: Triscsuk Krisztina albuma



A babaváró bulin már túl vannak, több kelléket kaptak ajándékba, a babakocsi azonban még várat magára.

– Centivel futottam fel-alá a lakásban és a liftben, hogy melyik babakocsi fér majd el, eszerint rendeltük meg. Mikor megérkezett a babaágy, akkor szembesültem vele igazán, hogy gyerekem lesz. Nem egy, hanem kettő. Mindenki azt kapja, amivel meg tud birkózni. Érdekes buli lesz. Már előre bocsánatot kértem a szomszédtól. Azonban nagyon örültem, hogy nem kellett lecserélnem a ruhatáramat, maradt a méretem 38-as – viccelődött a kismama. – Már verekednek, forgolódnak, olykor két kis kezecske kinyomja a hasam két oldalát. Ha nagyon virgoncak, epret eszem, s rögtön nyugalom van. Nem bánom, hogy ötezer forint egy kiló eper, csak ne verjenek...! Boldog vagyok, jó érzés, hogy anya leszek.