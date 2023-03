Assolim CN Mataro – Dunaújvárosi FVE 12-9 (3-1, 4-3, 3-2, 2-3)

Mindkét oldalon kihagyott helyzettel kezdődött el a találkozó, majd az első emberelőnyt pár másodperc alatt kihasználta a Dunaújváros, a gyorsan elvégzett szabaddobást követően Garda bombázott a kapuba. A túloldalon nem sikerült ugyanez a spanyoloknak, Aarts azonban hárított. Később már ő is tehetetlen volt, először Sevenich egyenlített, majd Keszthelyi-Nagy Krisztina már előnyhöz jutotta a Matarót. A negyed végén Espar növelte kettőre a spanyolok előnyét, 3-1. A második negyed sem indult jól, Sevenich talált be ismét, 4-1. Hiába két centerrel rohamozott a DFVE, nem ment támadásban, míg hátul a Mataro rendre fel tudta törni a Fejér megyeiek védelmét, nem hiába alkotják a világ legjobb vízilabdásai az ellenfelet. Gardára nagyon figyeltek a spanyolok, de négy perc elteltével kicsit megszabadult a védőitől, és a Dunaújváros csapatkapitánya büntetett távolról, 5-2. Aarts védett nagyot, majd Dobi is feliratkozott a góllövőkhöz, 5-3, azonban Morell szépen ejtett a túloldalon, 6-3. A negyed végén mindkét félnek egy-egy emberelőnyös találat jutott, 7-4 állt az eredményjelzőn a szünetben.

A fordulás után alig több mint egy perc után Espar lőtt kapufás bombagólt, nem hiába biccentett elismerően még Mihók Attila is, aki félidőben bátorította övéit. Szabó Nikolett állította vissza a háromgólos különbséget, majd Aarst védett emberhátrányban hatalmasat, 8-5. Sajnos Keszthelyi büntetőjével, valamint Avegno fóros találatával már öt gólra duzzadt a Mataro előnye, 10-5. A negyedet Horváth emberelőnyös gólja zárta le, 10-6. Az utolsó nyolc perc Dobi góljával kezdődött, majd Van De Kraats is betalált, 11-7. Nem engedte el a DFVE ellenfelét, Mihók Attila lányai nagyot küzdöttek a világ legjobb csapata ellen, a vége 12-9 lett a Mataro javára. Szombaton a bronzmérkőzésen szerepel majd a Dunaújváros.