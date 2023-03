2023. március 25., szombat, 15:00



Bodajk SE (13.) - Bicske II. (15.) – ősszel 0-0

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - A szombati mérkőzésen mintha két megye hármas csapat játszott volna, hit és akarat nélkül teljesített mindkét csapat. A Csór megszerezte a vezetést, mi pedig szokás szerint kihagytuk a helyzeteket. A második félidőben átálltunk, játékrendszert váltottunk, amit lehetett megtettünk, és meg is tudtuk fordítani a mérkőzést, de a két stabil belső védőm hiánya zavart okozott, és a hajrában kaptunk egy levente-gólt. Ezt a játékot gólra játsszák, és amíg belerugdaljuk a kapusba a labdát, mellé fejeljük, fölé rúgjuk addig így járunk. Nézzük azonban a jó oldalát, tavasszal még nem kaptunk ki! A Bicske II. ellen is, ha belőlük a helyzeteinket, akkor nem lesz semmi probléma, amennyiben nem akkor gondunk lehet. Annyi előnyünk van, hogy Kocsis Dominik visszatér, innentől sokkal könnyebben tudok majd meríteni, stabilabb lesz a védelmünk. Kurcz Balázzsal nem számíthatok, ő megsérült, valamint van egy eltiltottunk, így nem tudunk komplett kerettel felállni.



Sárosd (6.) - Tordas R-Kord (5.) – ősszel 1-3

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Mérges vagyok, mert, nagyon rosszul játszottunk az Ikarus ellen, egyáltalán nem volt benne a levegőben, hogy megnyerhetjük a mérkőzést. A fehérváriaknak is voltak lehetőségeik, és ez inkább egy ikszes meccs volt. Nem vitás, ez a győzelem az akarat diadala volt, a csapat 2-2 után elhitte azt, hogy lehet még keresnivalója. Ettől függetlenül ez a siker erőt adhat, de a játékosoknak meg kell érteniük, hogy a játékban fejlődni kell, amiket hétről- hétre begyakorlunk, azokat viszont szeretném látni a mérkőzésen. A Tordas ellen párharcokban gazdag mérkőzést várok, ellenfelünkre mindig is igaz volt, szeretik a test-test elleni küzdelmet, és ez nem fogja megkönnyíteni a dolgunkat. Reicheld Alex betegen vállalta az Ikarus elleni mérkőzést, és Hushegyi Csaba is hiányozni fog szombaton. Nehezen, de pótolni fogjuk őket, ezek alapján háromesélyes mérkőzésre számítok. Természetesen szeretnénk tovább folytatni a győzelmi szériát.



2023. március 26., vasárnap, 15:00



Ikarus-Maroshegy (7.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 1-5

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Mondhatjuk azt, hogy otthagytunk Sárosdon kettő, vagy három pontot, de Kápolnásnyéken is mi vezettünk, aztán döntetlen lett, és így a két mérkőzést összesen egy pontot tudtunk szerezni. Ez mentálisan érzékenyen érintett bennünket, de még hosszú a szezon próbálunk ezen átlendülni. Hiába tettünk többet Sárosdon a győzelemért, mégsem sikerült nyerni, ennek oka elsősorban az, hogy tavasszal többet hibázzunk a megszokottnál. Az igazi gyógyír egy győzelem lenne. A leendő bajnok fog érkezni hozzánk a hétvégén, ők egész szezonban magasan kiemelkedtek a mezőnyből, megérdemeltem fogják megnyerni a bajnokságot, hiszen sokkal több minőségi játékosuk van, mint a többi csapatnak. Célunk természetesen az, hogy megnehezítjük a dolgukat, de leginkább a tisztes helytállás jegyében fogunk pályára lépni. Több sebből vérzünk, Kovács Levente keresztszalag szakadást szenvedett Sárosdon, rá közel egy év kihagyás vár, Kecskés Ádámot is kényszerből kellett lecserélnem, ő bokasérülést szenvedett, két-három hétig nem számíthatok rá. Horváth Levente edzésen sérült meg a combján, annyi pozitívum azért van, hogy valószínűleg Kövesdi Milán felépül is bevethető lesz.



Mányi TK (9.) - Ercsi Kinizsi (10.) – ősszel 6-2

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Úgy érzem hogy, teljesen megérdemelt győzelmet arattunk a Sárbogárd ellen, kicsit jobban alkalmazkodtunk a körülményekhez. Motiváltak voltunk, és hozzáállásban is a maximálisat nyújtotta a csapat. Az elmúlt hetek eredményei pontosan azt mutatják, hogy minimális különbségek vannak, és nagyon vékony az a mezsgye, amely eldöntheti azt, hogy hogyan jövünk ki a mérkőzésekből. Az Ercsi csapata lesz a vendégünk, akikkel mindig sportszerű mérkőzést vívunk, és hagyományosan jó kapcsolat van a két egyesület között. Megyei szinten színvonalas és jó mérkőzéseket játszunk velük, ősszel faramuci mérkőzést játszottunk velük, mert a szünetben még ők vezettek, de a második félidőben rúgtunk öt nagyon szép gólt. A statisztika egyébként azt mutatja ellenük, hogy inkább idegenben megy jobban, míg hazai pályán már kevésbé. Nagyon kiegyensúlyozott mérkőzést várok, egyértelműen nehéz kilencven perc áll előttünk. Sajnos nem lesz teljes a csapat, mert csapatkapitányunk Bukovecz Ferenc begyűjtötte ötödik sárga lapját, így nem léphet pályára.



Martonvásár (14.) – Sárbogárd (4.) – ősszel 1-2

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - Sajnos nem sikerül nyerni, tavasszal idáig minden mérkőzésben benne volt a győzelmi esély. A legnagyobb problémám, hogy a riválisainkkal szemben nem tudtunk pontokat szerezni. Bizakodásra adhat okot, hogy legutóbb is sokkal jobban fociztunk, mint az ellenfelünk, és előbb-utóbb ez az eredményekben is megmutatkozik.

A Tordas ellen vezettünk egy nullra, majd rúgtunk egy öngólt és a 92. percben lekontráztak bennünket, és vereség lett a vége. Majd jött a Lajoskomárom, vezettek, majd kiegyenlítettünk, de egy egyéni hibából néhány perc múlva újabb gólt kaptunk. Bodajkon 55 percet emberelőnyben játszottunk, lőttünk egy szabályos gólt, amelyet nem adtak meg, így csak egy pontot tudtunk szerezni. A hétvégén Enyingen jobbak voltunk játékban, többet birtokoltuk a labdát, de a hibáinkat kegyetlenül kihasználták a hazaiak, és csak a végén tudtunk rúgni egy gólt. Őszintén megmondom mindezek nagyon frusztrálnak, mert én mindig nyerő típusú voltam, de keveset tudunk közösen gyakorolni, és ez meglátszik a mérkőzéseken, erővel viszont bárkivel felvesszük a versenyt. Úgy érzem bárkit meg lehet verni ebben az osztályban, nem fogunk senkitől sem megijedni, de most már nagyon kellene a győzelem. Akár vasárnap, a Sárbogárd ellen. A legfontosabb az lenne, hogy ne kapjunk gólt, ám elől eredményesebbnek kellene lennünk, mert eddig hiányoztak a gólok.



Csór Truck-Trailer (12.) – Enying (11.) – ősszel 1-3

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Bodajkon két ellentétes félidőt játszottunk, nagyon hasonló volt a mérkőzés legutóbbi Tordas elleni idegenbeli találkozóhoz. Az első játékrészben a mi akaratunk érvényesült, és vezettünk is, ám a hazaiak gyorsan egyenlítettek. A csapatomnak van egy olyan hibája, hogy az egyenlítés után nagyon gyorsan átveszi a játék irányítását az ellenfél, most is így történt, és a végén örülni kellett az egy pontnak is, ott már nem nekünk állt a mérkőzés. Nagy küzdelmet várok az Enying ellen, harcias játékot szeretnék látni otthontól, jó lenne itthon tartani a pontokat. Az Enying viszont nem rossz csapat, bár pontszámban nem sok választ el bennünket tőlük, de mi még nem tartunk ott ahol ők. Mindent meg fogunk tenni, de itt a középmezőnyben lehet meglepetéseket okozni, és ebben bízom a most is. Szerencsére a sérülések elkerülnek bennünket, eltiltottunk sincs, úgyhogy komplett csapattal várjuk ellenfelünket.



Tóvill Kápolnásnyék (3.) - Lajoskomárom (8.) – ősszel 0-2

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Amennyiben vasárnap nem nyertünk volna ott a futball igazságtalansága lett volna! Sokkal többet tettünk a győzelemért, nagyon sokat birtokoltuk a labdát, valamint a második félidőben folyamatosan nyomás alá helyeztük ellenfelünket. A Tordas hosszú indításokat próbálkozott, mi pedig kis passzos játékkal kíséreltük meg feltörni a védelmüket, és egy jó hajrával szerencsére sikerült is megnyerni a mérkőzést. A Lajoskomárom ellen mindenképpen szeretnénk győzni, jó csapatnak tartom őket, egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés, de bízom abban, hogy olyan lesz a csapat hozzáállása, mint vasárnap volt, és akkor nem lehet baj. Annyi változás lesz a keretben, hogy visszatér betegsége után Krajnc Balázs, illetve Katona Csongor is bevethető lesz, viszont Eipl Szabolcsnak a Tordas ellen eltörött a lábujja.

Szabadnapos: MÁV Előre FC Főnix (2.)