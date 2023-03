A térfélcserét követően is mindig a budaörsi gárdánál volt az előny, de kezdetben egy-két gólnál többre nem nőtt a két csapat közötti differencia. A 40. perc után azonban ez változott, és pár perc alatt öt gólra hízott a különbség 25-20. Nem esett össze Rapatyi Tamás alakulata, az 54. mintumra háromra csökkent a hátrány, 27-24. Jött is a hazai időkérés, de ez sem törte meg a DKKA lendületét, már csak a vendégek találtak be, Horváth, Nick és Farkas pedig döntetlenre mentette a mérkőzést, 27-27.