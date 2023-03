Igaz, csupán egy tét nélküli, barátságos összecsapással kezdte az esztendő megmérettetés-sorozatát a válogatott, mégis több, mint negyvenezer magyar néző szurkolt a lelátókon. Örömteli, hogy oly sok ínséges évtized után végre újra szívébe zárta a magyarság a labdarúgó-válogatottat. Ez is erőt adhat a nemzeti együttes tagjainak, hogy újabb szívet melengető eredményeket érjenek el idén. Ne feledjük, a tét a 2024-es németországi Európa-bajnokságon való részvétel...

Persze, az észtek ellen még csupán a hangolódáson, a gyakorláson volt a fő hangsúly. Az osztrákok ellen készülő balti egylet bátran kezdett, a magyarok eleinte nem kapták el a fonalat, az észtek pedig harcosan próbáltak riogatni, Dibusznak egyszer védenie is kellett. Húsz perc játék után aztán a válogatott szövetségi kapitányaként ötvenedik meccsén dirigáló Marco Rossi már nyugodtabban figyelhette a történéseket, mert fölénybe került csapata. Sőt, Vécsei kiugratása után a fehérvári nevelésű Bolla Bendegúz ki is lőtte a bal felsőt, azonban egyetlen centivel közelebb volt a kapushoz a passz pillanatában, mint védője, így a VAR-vizsgálat után törölték a gólját. Azonban még a szünet előtt szerzett egy szabályos találatot is a magyar csapat. Szoboszlai remek szöglete nyomán Kalmár kapásból lőtt, a földről felpattanó labdát pedig Ádám Martin fejelte a bal sarokba, első válogatott gólját könnyezte meg a „magyar viking”, 1-0.